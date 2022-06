Samsung Galaxy Z Flip 4 och Z Fold 4 förväntas få förbättrade gångjärn och veck

Nu är det inte långt kvar till det förväntade lanseringsdatumet för Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) och Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), och nu har vi fått höra nya läckor kring några av de mest avgörande delarna för dessa vikbara mobiler, nämligen gångjärnen och vecken.

Vi börjar med den senaste läckan, som är en tweet (opens in new tab) från den vanligtvis pålitliga läckan Ice Universe. I den står det står att vecket på Z Flip 4 kommer att vara grundare än det på Z Flip 3 och att "de allra flesta kommer att vara nöjda" med förbättringen.

Detta följer upp en tidigare tweet (opens in new tab) från samma källa som visar några av de skal som har utvecklats för Z Flip 4: de avslöjar att gångjärnet nu är mer kompakt och erbjuder ytterligare en designförbättring jämfört med Samsung Galaxy Z Flip 3.

Den andra vikbara

Det verkar även som att en liknande estetisk uppgradering är på gång för Samsung Galaxy Z Fold 4 också. För ett par veckor (opens in new tab) sedan fick vi höra att vecket skulle vara mindre framträdande även på den här vikbara mobilen, så Samsung verkar förbättrar implementeringen av denna teknik över hela sortimentet.

När det gäller gångjärnet har vi Ice Universe (opens in new tab) att tacka ännu en gång för en tweet för några dagar sedan som visade upp ett mer kompakt gångjärn på Z Fold 4 jämfört med Z Fold 3 – samma typ av förbättring som det talats om för Z Flip 4.

Uppenbarligen har Galaxy Z Fold 4-designen "förändrats mycket" enligt läckan. Vi behöver inte vänta länge för att få reda på det: Samsung har ännu inte bekräftat att mobilerna finns eller något lanseringsdatum, men vi förväntar oss att mobilerna kommer att presenteras i augusti.

En jämn framstegstakt

Att vikbara mobiler skulle förbättras både i form och funktion var förväntat: titta bara på hur mobiler i allmänhet har utvecklats under det senaste decenniet. Tekniken, materialen, tillverkningsprocesserna blir allt bättre med tiden, och det leder till mobiler som ser bättre ut och fungerar mer tillförlitligt.

Det låter som om vi kommer att få se mer av den utvecklingen med Samsung Galaxy Z Flip 4 och Samsung Galaxy Z Flip 4 i augusti. Vi var redan ganska imponerade (opens in new tab) av det vi fick se under förra året från dessa vikbara enheter och med Samsungs åratal av erfarenhet kommer det att bli tufft för Apple och Google att matcha dem med sina egna vikbara enheter.

Att ha mindre märkbara veck och mer kompakta gångjärn hade naturligtvis varit väldigt välkommet – förutsatt att det inte blir några problem med tillförlitligheten – men för att vikbara enheter verkligen ska slå igenom för de stora massorna måste priserna på dessa mobiler sjunka ytterligare. Det kan vara där den största utmaningen för Samsung ligger.

Om du inte orkar ytterligare två månader för att få se dessa mobiler presenteras, kan du läsa om alla rykten och läckor som dykt upp kring mobilerna här (opens in new tab). Vi har bland annat fått höra de fullständiga specifikationerna för både Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) och Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), så du kan få en tidig uppfattning om någon av dessa vikbara mobiler kan bli rätt uppgradering för dig.