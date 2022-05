Samsung Galaxy Z Fold 4 har läckt ut i sin helhet

Vi har fått höra små bitar av information kring Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) under flera månaders tid, men nu har vi äntligen fått in en jackpot, då en komplett lista över specifikationer för mobilen precis har läckt ut.

Detta kommer från @UniverseIce (opens in new tab) – en läcka med bra meritlista – som hävdar att dessa specifikationer är 100% korrekta, så de känns helt klart trovärdiga.

Enligt denna källa har Samsung Galaxy Z Fold 4 en vikbar AMOLED-skärm på 7,6 tum med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Han listar upplösningen som QXGA+, vilket i praktiken betyder att den sannolikt är lik eller identisk med upplösningen på 1768 x 2208 som finns på Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab).

100% accurate Galaxy Z Fold47.6" QXGA+ AMOLED, 120Hz6.2" HD+ AMOLED, 120HzSnapdragon 8+ Gen 1 12GB RAM256/512GB storageRear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 10MP (3x)Inner Cam: 4MP 2.0μm (UDC)Outer Cam: 10MPAndroid 12, OneUI 4.1.14400mAh battery, 25WMay 30, 2022 See more

Den yttre skärmen ska tydligen vara en AMOLED-skärm i en HD+-upplösning på 6,2 tum och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Mobilen ska tydligen också ha ett Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset, 12 GB RAM, 256 GB eller 512 GB lagringsutrymme, ett batteri på 4 400 mAh med 25W laddning och Android 12 (opens in new tab) med Samsungs One UI 4.1.1 ovanpå.

Slutligen hävdar de att Samsung Galaxy Z Fold 4 har en trippelkamera på baksidan som består av en vidvinkelskamera på 50 MP, en ultravidvinkelskamera på 12 MP och en telefotokamera på 10 MP med en 3x optisk zoom, medan den yttre selfiekameran är på 10 MP och den inre är på 4 MP och är inbyggd under skärmen.

Även om vi alltid rekommenderar att ta rykten med en nypa salt, är detta en av de mest trovärdiga källorna, som dessutom verkar väldigt säker på sin sak. Källan bjuder på en del ny information, men vi har också fått höra en hel del om det tidigare, så det känns troligt att åtminstone en stor del av det stämmer.

Hur jämför sig Z Fold 4 med Z Fold 3?

Nu när vi har en uppfattning om nästan alla specifikationer för Samsung Galaxy Z Fold 4, kan det vara värt att ta en närmare titt på vilka delar av den som sannolikt kommer att bli en uppgradering jämfört med fjolårets modell.

Baserat på specifikationerna ovan har Samsung Galaxy Z Fold 4 ett kraftfullare chipset än Galaxy Z Fold 3, tillsammans med uppgraderade vidvinkels- och telefotokameror, som erbjuder fler megapixlar i fallet med den förstnämnda och en optisk zoom med längre räckvidd för den sistnämnda. Z Fold 4 kommer troligtvis också att levereras med en nyare version av Android.

Men för övrigt ser alla andra specifikationer identiska ut med Samsung Galaxy Z Fold 3 baserat på denna läcka. Det är dock inte det värsta, eftersom Z Fold 3 redan är en fantastisk mobil som fick 4,5 stjärnor i vår recension. Ett av våra största klagomål kring den mobilen var dess kameror, som ser ut att få en förbättring på den nya modellen.