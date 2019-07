Netflix kommer att bli petigare när det kommer till serier med stora budgetar

Netflix har blivit kända för att slänga ut enorma summor pengar på ambitiösa projekt som The Crown och Orange is the New Black, men nu kommer streamingjätten tydligen att bli försiktigare med vilken typ av projekt de väljer att lägga sina pengar på.

Detta är enligt en rapport från The Information (via Engadget), som hävdar att innehållschefen på Netflix, Ted Sarandos, talat med ett stort antal ledande film- och TV-chefer och sagt åt dem att vara försiktigare med sina utgifter framöver.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Sarandos ska också ha sagt att: "Alla kommande projekt måste dra in ett stort antal tittare och det kommer inte längre att räcka att projekten hyllas av kritiker eller ger företaget mer trovärdighet".

Enligt Engadget var Triple Frontier ett av de exempel Sarandos tog upp, som är ett actiondrama med Ben Affleck som kostade 115 miljoner dollar och ändå blev en flopp.

Större konkurrens

Netflix nya sparsamhet kan vara ett resultat av den ökade konkurrensen inom marknaden för streaming av TV och film. Även om Amazon Prime TV alltid varit en konkurrent för streamingjätten, är nu två nya motståndare på väg: Disney Plus och Apple TV Plus.

Båda förväntas lanseras i slutet av 2019, något som kan bli ett stort problem för Netflix. Disney Plus kommer exempelvis att erbjuda lägre månadskostnader än Netflix och ha alla Disney-filmer som någonsin gjorts, samt nya serier inom Star Wars- och Marvel-universumen, som Disney äger.

Apple TV Plus kommer också att erbjuda exklusivt innehåll, som enligt rapporter kommer att fokusera på kvalitet över kvantitet - något som skiljer sig en hel del från Netflix' tillvägagångssätt, då streamingtjänsten för närvarande har över 13 500 titlar i sitt bibliotek.

Netflix nya ekonomiska strategi betyder dock inte att de inte kommer att spendera stora summor pengar på framtida serier - de förväntas fortfarande att spendera 15 miljarder dollar på originalinnehåll bara i år.

Genom att fortsätta med större försiktighet framöver, kan det mycket väl hända att Netflix kommer att kunna matcha Apple TV Plus och deras mantra om kvalitet över kvantitet.

Via Engadget