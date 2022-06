Glöm Samsung Galaxy Z Flip 4 – framtida vikbara mobiler kan bli ännu billigare

En av de mest spännande aspekterna av den kommande Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) är att det kan bli den mest prisvärda vikbara mobilen (opens in new tab) hittills, men det kommer fortfarande att vara en dyr mobil – något som kanske inte blir fallet med framtida vikbara mobiler från Samsung.

Enligt The Elec (opens in new tab) – en nyhetssajt för sydkoreansk teknikindustri – testar Samsung nämligen en ny lamineringsprocess för att fästa OLED-modulen på täckglaset på sina vikbara mobiler och denna process ska tydligen vara tio gånger billigare.

Det innebär att man använder en transparent självhäftande vätska istället för genomskinlig tejp, vilket sägs göra processen både snabbare och billigare.

Det är inte klart exakt hur mycket pengar denna förändring skulle kunna spara Samsung totalt, än mindre om dessa besparingar skulle föras vidare till konsumenterna, men det är säkert möjligt att detta kan leda till billigare vikbara mobiler.

Det är inte heller den enda fördelen, eftersom den här processen också antas möjliggöra tunnare skärmar utan några övre eller nedre ramar alls. Ramarna på premiummobiler– inklusive vikbara mobiler – är redan små, men de finns fortfarande kvar. Men om detta stämmer låter det alltså som att deras dagar kan vara räknade snart.

Samsungs vikbara mobiler har alla varit riktigt dyra. (Image credit: Future)

När blir vikbara mobiler billigare?

Även om den här tekniken låter lovande, hävdar rapporten att den för närvarande testas vid en fabrik i Vietnam, så det låter som att Samsung inte är redo att använda den i mobiler riktigt än. Det kan alltså dröja ett tag innan vi faktiskt får se teknologin – om det överhuvudtaget händer.

Det är möjligt att vi kan få se den användas i tid för Samsung Galaxy Z Flip 5 och Galaxy Z Fold 5 under 2023, men vi skulle inte räkna med det.

Vi kanske inte får se riktigt prisvärda vikbara moibler förrän innan 2024, eftersom en annan läcka (opens in new tab) nyligen antydde att det är det tidigaste som vi kommer att få se vikbara motsvarigheter till Samsungs Galaxy A-serie i mellanklassen.

Om du gillar Samsung men inte har råd att köpa en vikbar mobil, kan du kolla in vår topplista över bästa Samsung-mobil (opens in new tab), då det finns gott om prisvärda alternativ att välja mellan.

Via Phone Arena (opens in new tab)