En ledtråd för Pixel Fold har upptäckts i Googles egna kameraprogramvara

Rykten kring Google Pixel Fold (opens in new tab) – en vikbar mobil med Googles varumärke – har cirkulerat i flera år vid det här laget, men en ny utveckling får oss att tro att en lansering nu kan vara nära förestående.

Android Police (opens in new tab) har nämligen upptäckt att den senaste 8.6-uppdateringen av Google Camera-appen innehåller en dold ikon som är väldigt lik en vikbar mobil. Knappast avgörande bevis alltså, men inte desto mindre ett tecken på att Google håller på att förbereda sina egna appar för just en sådan enhet.

Även om knappen egentligen inte gör så mycket för tillfället, är det möjligt att den kommer att göra det möjligt för användaren att växla mellan de olika kamerorna på Pixel Fold. Om den följer i samma fotspår som Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) kommer det att finnas tre separata kameramoduler.

Kameror på vikbara mobiler

Om du aldrig har haft en vikbar mobil (opens in new tab) – vilket är ganska troligt – har du kanske inte insett att det finns både kameror på baksidan och selfiekameror, precis som vanligt, men också en selfiekamera på den inre, utfällbara skärmen.

När mobilen är öppen har du en selfiekamera på den stora skärmen, och två bakre kameror på baksidan. När mobilen fälls ihop kommer den sekundära skärmen in i bilden och en av de bakre kamerorna blir istället en framåtvänd.

Denna speciella kamerauppsättning behöver lite justeringar i programvaran. Samsung har redan anpassat sin egen kameraapp för detta och nu ser det alltså ut som om Google kan vara näst på tur och vi kommer att hålla lite extra utkik efter fler uppdateringar som denna under de kommande månaderna.

Fler och fler ledtrådar

Vi är inte säkra på exakt när rykten kring en Google Pixel Fold började dyka upp – möjligen ungefär samtidigt som de första vikbara mobilerna började dyka upp på marknaden – men de har definitivt cirkulerat runt ett bra tag.

Vi har tidigare blivit lurade att tro att en vikbar mobil från Google var på väg att lanseras, men den här gången känns det som att det finns mer tyngd bakom tanken att en faktisk produkt kommer att dyka upp förr snarare än senare.

Vissa har pekat på lanseringen av Google Pixel 7 (opens in new tab)-serien av mobiler i oktober (opens in new tab) som en tidpunkt då vi kan få se Pixel Fold dyka upp: detta är enligt en känd branschanalytiker, så det finns en viss tyngd bakom påståendena.

Det har också nyligen gjorts justeringar av Gboard (opens in new tab), standardmjukvaran för tangentbordet som Google gör för Android, som gör det enklare att använda på vikbara skärmar. Precis som med uppdateringen av kameraappen är det knappast ett konkret bevis på att en lansering är på gång, men det är åtminstone en stark hint om det.