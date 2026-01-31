Roborock F25 Ultra – dammsugaren som bjuder på AI-driven precision

Roborock F25 Ultra är en ambitiös städrobot som kombinerar ångrengöring med AI-baserad navigering för att leverera mer hygienisk och exakt städning. Med hjälp av avancerad kartläggning, intelligent ruttplanering och kraftfull sugförmåga anpassar den rengöringen efter både golvtyp och smutsnivå.

Ångfunktionen gör det möjligt att lösa upp envis smuts och bakterier utan kemikalier, samtidigt som sensorer ser till att mattor och känsliga ytor undviks när det behövs. Den smarta mjukvaran ger användaren god kontroll över zoner, scheman och rengöringslägen, vilket gör F25 Ultra särskilt intressant för större hem eller hushåll med höga krav på noggrannhet.

Resultatet är en städrobot som placerar sig högt i premiumsegmentet och som riktar sig till den som vill ha maximal rengöring med minimal handpåläggning.

