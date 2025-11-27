Jag har testat massor av dammsugare – här är de bästa lätta modellerna

Lätta i vikt, men med gott om kraft.

En skribent använder Shark Detect Pro för att rengöra en matta.
(Foto: Future)

Om du städar i trånga hörn och vrår eller springer upp och ner i trappor kommer du att uppskatta en lätt dammsugare som är enkel att manövrera. Jag är TechRadars Homes Editor med ansvar för golvvård, och jag har testat dammsugare i alla former, storlekar och viktklasser – inklusive ett nyligen genomfört stort grupptest för att kora den bästa sladdlösa dammsugaren på marknaden.

Baserat på mina erfarenheter är min främsta rekommendation bland lätta Shark Detect Pro. Den här dammsugaren är nästan absurt lätt och väldigt kompakt – i handhållet läge är den pytteliten. Tyvärr verkar Shark, något typiskt, vara på väg att fasa ut modellen, vilket kan göra den svår att få tag på.

Det för mig vidare till min andra rekommendation i lättviktsklassen: Dreame R20. Den är ett snäpp tyngre än Detect Pro men fortfarande imponerande lätt – delvis tack vare ett fjäderlätt kolfiberrör. Den är också extremt smidig och lätt att styra, och levererar dessutom bättre städresultat än Detect Pro.

Jag lägger också in köplänkar med några av dagens bästa priser på de båda dammsugarna, så du kan klicka dig vidare till återförsäljarna och lägga en beställning om något av alternativen känns som rätt val för dig.

Beställ dammsugarna idag

Shark Detect Pro
Shark Detect Pro: 2 269 kr hos amzn.to

Amazon har det just nu lägsta priset på Shark Detect Pro, men du kan även beställa den hos återförsäljare som Proshop, Tretti, Coolshop och fler.

Beställ den hos Amazon.
Beställ den hos Tretti.
Beställ den hos Coolshop.
Beställ den hos Proshop.

Till butiken
Dreame R20
Dreame R20: 2 874 kr hos amzn.to

Amazon har även det lägsta priset på Dreame R20 just nu, men även denna dammsugare finns att beställa hos fler återförsäljare som bland annat Proshop och CDON.

Beställ den hos Amazon.
Beställ den hos CDON.
Beställ den hos Proshop.
Beställ den hos Kjell & Company.

Till butiken

Shark Detect Pro och Dreame R20: det här behöver du veta

Detect Pro är extremt lätt och slimmad, även för att vara en sladdlös skaftdammsugare. Den är också mycket bekväm att använda, tack vare ett gummerat grepp och en välformad handtagdesign. Med rör och huvudmunstycke monterade väger Detect Pro och R20 ungefär lika mycket, men i handhållet läge är Detect Pro betydligt lättare. Det beror delvis på en mindre dammbehållare (varning: den är verkligen ganska liten och behöver tömmas ofta).

Du startar och stänger av Shark Detect Pro med en knapp på själva enheten – den sitter inte så att du når den från handtaget, vilket innebär att du alltid måste ha den andra handen fri. Det kan vara lite irriterande.

Den här dammsugaren fick helt okej resultat i mina städtester på medellång luggmatta och hårda golv, men hade det tuffare med djurhår och mattor med djup lugg. Som en mycket generell tumregel gäller att ju tyngre dammsugare, desto mer sugkraft brukar de ha, och jag skulle inte rekommendera någon av dessa lättviktsmodeller för hem med särskilt krävande städbehov – i min topplista över de bästa dammsugarna finns det gott om alternativ.

Ruth Hamilton h&amp;aring;ller i Shark Detect Pro Cordless framf&amp;ouml;r en gr&amp;aring; soffa och ett vitt sidobord.

(Image credit: Future)

Vidare till Dreame R20. Den här dammsugaren fick det högsta totalbetyget i mitt grupptest och är en mycket stark allround-modell. Den saknar den stoppning och formgivning som gjorde Detect Pro så behaglig att använda, men å andra sidan behöver du inte hålla en hand fri för att slå på och av den, eftersom den har en switch. Dreame har dessutom lagt till en låsknapp som gör att dammsugaren kan köras kontinuerligt vid behov.

Städprestandan var också bra, med stabila resultat i alla mina sugtester. Jag blev särskilt imponerad av hur effektivt det lilla motoriserade munstycket tog bort djurhår från en sammetskudde. En möjlig bonus är tillägget av ett extra, mjukt munstycke som polerar och rengör hårda golv utan att riskera repor.

Dreame R20 anv&amp;auml;nds f&amp;ouml;r att dammsuga en matta.

(Image credit: Future)
Swipe to scroll horizontally
Header Cell - Column 0

Shark Detect Pro

Dreame R20

Vikt (med skaft och huvud-munstycke):

2,72kg

2,74kg

Vikt (utan tillbehör):

1,28kg

1,74kg

Bredd huvud-munstycke:

26,5cm

25,8cm

Dammbehållare:

0,4L

0,6L

Ruth Hamilton
Ruth Hamilton
Homes Editor

Ruth is TechRadar's Homes Editor specializing in air (vacuum cleaners, fans, air purifiers), and hair (hair dryers, straighteners and stylers). She has been in consumer journalism since 2020, reviewing and writing about everything from outdoor kit to mattresses and wellness gadgets, with stints on Tom's Guide and T3.

