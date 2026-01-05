Från robotdammsugare för små hem till en Roomba för gräsmattan – här är 4 saker vi kan förvänta oss från iRobot

I mitten av december fick vi veta att iRobot, företaget bakom det ikoniska robotdammsugarvarumärket Roomba, tas över av Picea efter flera år av ekonomiska problem.

Vi pratade med iRobots vd Gary Cohen kort efter att nyheten blev känd för att ta reda på vad detta innebär för varumärket. Han bekräftade att det på kort sikt blir business as usual, inklusive fortsatt stöd för det nuvarande sortimentet av robotar, men bortom det har Cohen, som togs in för att få iRobot på rätt spår i maj 2024, stora planer för veteranen inom robotdammsugare.

Här är fyra saker som kan vara på väg från iRobot.

1. Robotdammsugare för teknikskeptiker

Cohen beskriver hur han får ”PTSD” när han öppnar en Roomba-förpackning. ”Det är ingen konsumentvänlig upplevelse. Det känns som att jag är rädd för att koppla upp den, kommer den att ansluta till Wi-Fi? Vad är 2,4 gigahertz jämfört med 5? Varför kan inte de här sakerna bara installeras smidigt så att jag slipper oroa mig?”

iRobot-teamen arbetar med att minska dessa smärtpunkter och därmed göra robotdammsugare mer tillgängliga för fler människor. Faktum är att Cohen anser att det var ett stort misstag att ignorera konsumenternas behov, något som i slutändan bidrog till att iRobot hamnade i den här situationen.

Robotdammsugare kan vara svåra att komma igång med. (Image credit: Future)

Detta står i kontrast till resten av marknaden som verkar helt fokuserad på att lägga till fler funktioner och höja specifikationerna för robotdammsugare. Även om Cohen medger att iRobot ”aldrig kommer att vinna funktionskrig mot konkurrenterna” menar han också att det inte är rätt väg framåt när kategorin robotdammsugare bara har 20 procents marknadspenetration.

”Vi måste få kategorin att växa. Det är så vi ska få vår verksamhet att växa”, säger han. ”Det måste bara fungera, eller hur? Och om det fungerar kommer fler människor att ta steget in i kategorin.”

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

2. Robotdammsugare för mindre utrymmen

Utöver att förbättra grundläggande användarvänlighet vill Cohen även ta sig an olika konsumentsegment. Just nu går trenden mot allt större dockningsstationer som tar hand om alla möjliga underhållsuppgifter åt dig. De har sin plats, det finns ett gäng utmärkta exempel i vår topplista över bästa robotdammsugare, men de passar inte alla.

”Tillsammans med mitt team har jag besökt små lägenheter i Japan där 40 kvadratmeter är en typisk bostadsyta”, minns han. ”De kommer inte att ställa sådana multifunktionella rengöringsenheter mitt i hallen i en japansk lägenhet. Så vilken typ av produkt måste man utveckla för att få kategorin att växa? Och för övrigt gäller den insikten även Europa, stora städer, USA och studentboenden.”

Det är inte alla som har utrymme för en enorm laddstation. (Image credit: Future)

3. Mer innovativa robotdammsugare

Under de senaste åren har iRobot halkat efter konkurrenterna när det gäller innovation, men Cohen säger att det inte beror på brist på teknik eller fantasi. ”Det finns inte en enda sak som dyker upp på CES som jag inte hittade i vårt skåp när jag började på företaget. Det finns ingen brist på idéer”, betonar han.

Problemet har varit att ta idéerna till färdiga produkter på ett effektivt sätt. ”Vår utmaning var, redan före den misslyckade Amazon-affären men särskilt under perioden då Amazon-affären hängde i luften, att vi inte kunde kommersialisera många av de fantastiska idéer som det tidigare teamet hade utvecklat”, fortsätter Cohen. ”Mitt mål, utöver att vara konsumentdriven, är att hjälpa till att kommersialisera några av dessa riktigt bra idéer.”

iRobot arbetar med att lansera innovativa idéer – som den här dammkomprimerande behållaren. (Image credit: Future)

På den här punkten kommer den nya ägaren Picea att vara till hjälp, och inte bara för att företaget bidrar med ett enormt antal nya patent, Cohen uppskattar antalet till över 1 000, utöver de drygt 1 000 som iRobot redan hade från början. ”När du har en tillverkningspartner kan du designa för tillverkning”, säger Cohen. ”Vi kommer att kunna ta innovativa idéer till konsumenter bättre och snabbare än till och med våra konkurrenter.”

4. Robotar som inte är dammsugare

Officiellt säger Cohen ”ingenting” om vad iRobot lanserar inom den närmaste framtiden. Däremot är han mer än villig att släppa några ganska specifika ledtrådar.

”Vi måste vara mer än bara robotiserade städlösningar för dammsugning och moppning”, säger han. ”Det finns gott om utrymme utomhus på din gräsmatta för robotar. Det finns gott om platser i din pool eller på dina fönster för robotar.” Han förklarar att steget bortom robotdammsugare i själva verket var planen redan innan han började men att företaget helt enkelt hade svårt att genomföra den.

”Det är så vi ska få kategorin att växa och dra nytta av varumärket, och Picea har viljan och kapaciteten att följa med oss på den resan.” Vi kommer att följa utvecklingen med stort intresse.