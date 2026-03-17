Garmin samarbetar med Meta för att lägga till WhatsApp-stöd i “utvalda” klockor

Garmin och Meta har presenterat en WhatsApp-integration för “utvalda” Garmin-klockor

Appen, som finns i Garmin Connect IQ, låter användare se upp till 10 meddelanden, inkommande samtal, svara med ett inbyggt tangentbord och reagera på meddelanden

Tidigare kunde användare se men inte interagera med meddelanden via Garmins notisfunktion

Garmin och Meta har lanserat en WhatsApp-app för “utvalda” Garmin-klockor, tillgänglig via Connect IQ-butiken. Appen gör det möjligt att se upp till 10 meddelanden per chatt direkt på klockan, reagera på inkommande meddelanden och svara med ett inbyggt tangentbord.

Tangentborden är visserligen små, men det är möjligt att man också kan använda röstfunktioner på några av de bästa Garmin-klockorna för att svara – ungefär som på en telefon – även om varken Garmin eller Meta har bekräftat detta än.

Appen gör det också möjligt att se inkommande samtal och välja att avvisa dem.

Nikhil Joshi, Director of Product Management på Meta, säger i ett pressmeddelande att “WhatsApp hjälper människor att hålla kontakten oavsett vilken plattform de använder. Vi är stolta över att ta WhatsApp till Garmins smartklockor, så att fler kan fortsätta sina privata konversationer direkt från handleden.”

(Image credit: Garmin)

Samarbetet är inte särskilt oväntat. Garmin har successivt rört sig bort från sina rötter som tillverkare av GPS-fokuserade träningsenheter och mer mot livsstilsinriktade smartklockor, för att konkurrera med modeller som Apple Watch.

Användare vill ha ljusstarkare AMOLED-skärmar istället för mer energieffektiva men tråkigare MIP-skärmar, klockor som kan hantera samtal – som Garmin Forerunner 970 – och möjligheten att svara på meddelanden direkt från handleden.

Ett potentiellt problem är dock att de flesta Garmin-klockor saknar LTE-stöd, vilket innebär att du fortfarande behöver vara uppkopplad via din telefon för att använda appen. Det är fortfarande smidigt – du kan svara på meddelanden utan att ta upp telefonen – men klockorna fungerar inte som en fristående telefon på samma sätt som LTE-modeller från Apple och Samsung.

Om du vill ladda ner integrationen finns en lista över kompatibla Garmin-klockor i Connect IQ-butiken:

Listan är dock inte särskilt lång: inga modeller i Instinct-serien, äldre Forerunner-modeller eller några av de bästa golfklockorna, som Garmin Approach S70, stöds i dagsläget.

Garmin fortsätter samtidigt sin satsning på att få fler att använda Connect IQ-butiken, som länge varit ganska underskattad. Den nya WhatsApp-integrationen följer efter förra veckans samarbete med Pokémon Sleep. Vi testade en av de nya Pokémon-urtavlorna i några dagar – och den lyckades faktiskt förbättra vår sömn genom en oväntad dos emotionell utpressning.