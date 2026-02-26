Det här behöver Huawei Watch GT Runner 2 göra för att slå Garmins löparklockor

Huawei har med Watch GT Runner 2 gjort något de inte riktigt försökt på allvar tidigare: de har positionerat en klocka direkt mot de mest etablerade löparklockorna på marknaden. Det innebär i praktiken att den ska kunna konkurrera med modeller som Garmin Forerunner 970 – en serie som under många år varit något av referenspunkten för seriösa löpare.

Den senaste dedikerade löparklockan företaget släppte var redan 2021, vilket är en lång tid i teknikvärlden. Med hela 5 år av utveckling för den nya modellen ska det bli spännande att se vad den går för och hur den kan mäta sig med marknadens redan etablerade märken för löparklockor. Specifikationerna ser lovande ut på pappret, men för att verkligen bli ett alternativ till Garmin krävs mer än bara bra hårdvara. Här är områdena där Huawei Watch GT Runner 2 måste leverera.

GPS-precisionen måste hålla vad den lovar

Garmins klockor har byggt hela sitt rykte på tillförlitlig GPS-spårning. Oavsett om man springer i stadsmiljö mellan höga byggnader, i tät skog eller längs slingriga stigar brukar rutten hamna väldigt nära verkligheten. För många löpare är det just därför Garmin är standardvalet – inte för designen, inte för apparna, utan för att datan helt enkelt går att lita på.

Huawei har gjort stora påståenden kring sin nya antennlösning, “Advanced 3D Floating Antenna Architecture”, och hänvisar till interna tester där klockan ska hitta satelliter snabbare och spåra rutter mer exakt än tidigare - med 3,5x bättre precision än föregående generation och konsekvent bättre läsningar än toppmodeller från Garmin och Coros. Det är ett djärvt löfte, så här är det viktigt att klockan lyckas hålla vad den lovar.

(Image credit: Amanda Westberg)

Inga viktiga funktioner bakom betalvägg

Garmin har fått rejält med kritik under den senaste tiden efter att ha introducerat prenumerationsplaner där vissa funktioner kräver betalning. Det har skapat en frustration bland användare som redan betalat mycket pengar för själva klockan.

Huawei har också en premiumtjänst i sitt ekosystem, men här är det viktigt att företaget går försiktigt fram. Alla grundläggande träningsfunktioner är inkluderade från start, så användare får en komplett träningsupplevelse, men för framtida mjukvaruuppdateringar av klockan är det viktigt att inga riktigt användbara funktioner hamnar bakom betalväggen. Funktionerna bakom betalväggen ska bara vara en extra bonus. Annars riskerar klockan att tappa ett av sina största argument: värde.

Skulle Huawei ändå välja att låsa några viktiga funktioner bakom abonnemang behöver de åtminstone vara betydligt billigare än motsvarande lösningar från Garmin.

(Image credit: Amanda Westberg)

Prisfördelen kan bli avgörande

På tal om pris är ett stort plus för Huawei att de lägger sig rejält under Garmins toppmodeller. Med ett pris på 8 299 kronor för Garmin Forerunner 970, är den nästan dubbelt så dyr som Huawei Watch GT Runner 2, som har ett lanseringspris på 4 499 kronor.

Om den nya löparklockan kan hålla jämna steg med Garmin prestandamässigt blir priset inte bara en bonus – det blir ett av klockans främsta säljargument. Många löpare vill ha avancerad träningsdata men tvekar inför att lägga uppåt tiotusen kronor på en sportklocka, så om Huawei kan erbjuda en liknande upplevelse kan det absolut vara tillräckligt för att locka över en hel del användare till att byta plattform.

(Image credit: Amanda Westberg)

Robusthet, batteritid – och nästa steg

Garmins klockor är kända för sin robusthet och uthållighet, med solida konstruktioner och lång batteritid, som klarar alla typer av väder och de mest intensiva träningstyperna. Här matchar Huawei redan riktigt bra, med titankropp, Kunlun-glas och 14 dagars batteritid.

Garmins sortiment är dock stort och erbjuder även modeller med solcellspaneler, som laddar enheterna under träningspass under soliga dagar. Detta kan vara en avgörande faktor för ultralöpare, långvandrade och dem som helt enkelt vill slippa ladda sina enheter lika ofta.

Här hade vi gärna sett Huawei ta nästa steg – kanske i form av en framtida Pro-modell med solcellsladdning. Om de dessutom lyckas behålla sitt lägre pris skulle det bli en verkligt intressant utmanare, särskilt då de flesta av dagens träningsklockor med solcellspaneler är riktigt dyra.