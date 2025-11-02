Jag har tränat med AirPods Pro 3 i över en månad – så här bra är deras nya träningsfunktioner

Med lanseringen av AirPods Pro 3 för 2025 finns det ett starkt argument för att de borde räknas in bland Apples fitnessprodukter, sida vid sida med Apple Watch. Anledningen är att de, förutom en helt fantastisk brusreducering och förbättrad passform, nu också har fått en funktion som vi aldrig tidigare sett i AirPods-serien – pulsmätning.

Det här är inte Apples första försök på området. Beats Powerbeats Pro 2, som lanserades tidigare i år, erbjöd också pulsmätning. Men det här är första gången Apple integrerar in-ear-pulsmätning i ett par AirPods som riktar sig till den breda massan. I praktiken kan AirPods Pro 3 användas antingen tillsammans med en Apple Watch för att förbättra träningsupplevelsen, eller som en fristående hälsoprodukt.

Pulsmätningen är förstås inte den enda anledningen till att man ska köpa dem (brusreduceringen är helt otrolig), men det är en riktigt trevlig funktion att få på köpet.

Vilka träningsfunktioner finns i AirPods Pro 3?

Det finns flera förbättringar som gör AirPods Pro 3 riktigt bra för träning. För det första har Apple förbättrat både passform och komfort avsevärt i de nya modellerna. Tidigare AirPods hade en tendens att glida ur mitt under träningspasset, men de här sitter stabilt och säkert även under mer intensiva rörelser. De nya skumtopparna känns både mer robusta och tillförlitliga.

En annan stor uppgradering för träning är brusreduceringen. När man joggar längs bullriga gator eller i ett stökigt gym är det guldvärt att kunna stänga ute ljudet, och jag blev helt tagen av hur effektiv brusreduceringen är. De skramlande vikterna och stånkande ljuden på gymmet försvinner nästan helt – det är en otrolig förbättring för alla som vill ha lugn och fokus under träningen.

Men den största uppgraderingen för fitness är förstås pulsmätningen. Tack vare de nya sensorerna kan AirPods Pro 3 mäta pulsen och spåra träningspass på samma sätt som Apple Watch – för över 50 olika träningsprofiler, allt synkat via Fitness-appen på iPhone.

Så testade jag

Jag har genomfört en rad tester med de nya AirPods Pro 3. Jag har haft dem på mig varje dag sedan lanseringen – under gympass, löprundor och promenader – och hunnit med över 50 träningspass i varierande intensitet.

Det verkliga testet för att bedöma deras noggrannhet och användbarhet är förstås att jämföra dem med den bästa Apple Watch som finns just nu: Apple Watch Ultra 3. Därför genomförde jag ett en timme långt styrkepass med både mina AirPods och min Apple Watch Ultra 3, anslutna till separata enheter.

Det gav mig två separata datakällor som jag kunde jämföra direkt för att se hur AirPods Pro 3 står sig mot Ultra 3.

Resultaten

Resultaten var överlag väldigt positiva. På min Apple Watch Ultra 3 loggades ett 56 minuter och 41 sekunder långt träningspass där jag förbrände 435 aktiva kalorier och 558 kalorier totalt, med en genomsnittlig puls på 118 slag per minut.

Med AirPods Pro 3 visade träningspasset 56 minuter och 40 sekunder (nästan identiskt – ge mig lite cred, det var svårt att synka perfekt) med en genomsnittlig puls på 119 slag per minut, 519 aktiva kalorier och 601 kalorier totalt.

Som man ser är genomsnittspulsen i princip identisk, och pulsdiagrammen från båda enheterna följer varandra nästan exakt. Men det finns några viktiga skillnader. För det första visar AirPods Pro 3 inte pulszoner på samma sätt som Ultra 3. Det känns märkligt, eftersom datan uppenbarligen finns tillgänglig och borde kunna bearbetas direkt i hörlurarna. Men i nuläget är det en tydlig nackdel.

Självklart är det inte många som skulle köpa AirPods bara för att träna i specifika pulszoner eller analysera sina träningsdata i detalj – då är Apple Watch eller någon av de bästa pulsmätarna på marknaden ett bättre val.

Det finns också en ganska stor skillnad i kaloriberäkningen. Det är tveksamt om någon enhet faktiskt kan mäta detta helt korrekt under träning, men jag litar ändå mer på Apple Watch, eftersom den har mer sensordata från rörelser och acceleration.

AirPods Pro 3 gör ett imponerande jobb, men de har sina begränsningar. Inte minst eftersom man, om man bara använder dem tillsammans med telefonen, inte kan titta på pulsen i realtid som med en Apple Watch. Men när det gäller att mäta och logga pulsen generellt verkar de ligga förvånansvärt nära sanningen.

Under mina tester kollade jag pulsen mellan seten, och AirPods Pro 3 höll jämna steg med Apple Watch – ibland uppdaterades värdena exakt samtidigt, ibland precis före eller efter. Det är förstås ingen exakt vetenskap, men jag skulle säga att de träffar väldigt rätt.

Slutsats

I ärlighetens namn är pulsmätningen i AirPods Pro 3 mer av en trevlig bonusfunktion till ett redan fantastiskt ljudtillbehör än starten på en ny era av avancerad träningsloggning från Apple. Alla som tar sin träning på allvar – oavsett om det handlar om kalorimätning, pulszoner eller mer detaljerad statistik – kommer att vara bättre betjänta av en dedikerad träningsenhet. Men Apple har uppenbart lagt ner mycket arbete på att få de här AirPods att kännas helt rätt, så funktionen är ändå ett fantastiskt tillskott för alla som köper AirPods Pro 3.

Om du använder både AirPods Pro 3 och en Apple Watch är det däremot en annan historia. När de två används tillsammans kan de samarbeta för att leverera en jämn datainsamling, där den enhet som har haft de mest tillförlitliga pulsmätningarna under de senaste fem minuterna används som primär källa.

De kan inte kombineras för att skapa en gemensam poäng, men att ha två pulsmätare samtidigt ökar definitivt den totala noggrannheten – till exempel om klockan sitter lite löst, eller om du tar ur en hörsnäcka för att prata med någon mitt under träningspasset.