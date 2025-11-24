Ny inom löpning – eller redo för en uppgradering? Här är 3 saker att tänka på när du köper löparhörlurar

Lite motiverande musik eller en tankeväckande podcast göra löpturen lite enklare och mycket roligare – och för att få bästa möjliga upplevelse är det viktigt att hitta rätt par löparhörlurar.

Idag finns det massor av löparhörlurar att välja mellan och det kan ta lång tid att göra all research. Men oroa dig inte, TechRadar-gänget finns här för att hjälpa till! Oavsett om du är helt ny inom löpning eller en erfaren löpare som vill uppgradera inför nästa maraton, finns vi här för att guida dig rätt – så att du hittar de bästa löparhörlurarna för just dina behov.

Precis som med all träningsutrustning finns det flera faktorer att väga in innan du bestämmer dig. Utseendet spelar förstås roll för många, men det krävs mer än ett snyggt par hörlurar för att klara av löpningens påfrestningar, oavsett distans. Du bör tänka på ljudkvalitet, vattentålighet och passform – för ingen vill ha ett par obekväma hörlurar som trycker åt eller ramlar ur hela tiden.

För att göra det enklare har vi delat upp det i tre grundläggande områden att fokusera på när du letar efter löparhörlurar. Genom hela guiden har vi också vävt in rekommendationer på modeller som passar varje kategori, samt länkar till våra köpguider för olika typer av löparhörlurar.

Förhoppningen är att denna enkla och korta guide ger dig en tydligare bild av vad du ska leta efter, och ännu viktigare – hjälper dig hitta det perfekta paret hörlurar till dina löpturer, oavsett var du befinner dig på din löparresa.

Topp 3 bästa löparhörlurar

Saker att tänka på

1. Medvetenhet

Shokz OpenRun. (Image credit: Future)

Att köpa ett par hörlurar med aktiv brusreducering garanterar en jämn och ostörd lyssningsupplevelse. Men även om det ger riktigt bra ljudkvalitet, är det viktigt att tänka på din omgivning under löpning – särskilt om du springer i städer eller trafikerade områden.

Även om några av de bästa brusreducerande hörlurarna kan förbättra ljudet markant, saknar de förmågan att låta dig vara uppmärksam på vad som händer runt omkring dig – och när det gäller löpning bör din personliga säkerhet alltid komma först. Därför är det värt att kika på vad som finns på marknaden inom benledningshörlurar.

De bästa modellerna, som H2O Audio Tri Multi-Sport, släpper in omgivningsljud genom att skicka ljudvibrationer via benen i örat och käken, vilket gör att du fortfarande hör trafik, cyklister och andra ljud i din närhet under löprundan.

Ett liknande resultat får du med de bästa öppna hörlurarna, till exempel Shokz OpenFit, som inte för in tekniken direkt i hörselgången och därmed låter dig uppfatta ljud runt omkring. Om du inte gillar öppna modeller kan du istället använda öronsnäckor med transparensläge, som AirPods Pro 2, så länge du håller volymen på låg till medelhög nivå.

2. Vattentålighet

H2O Audio Tri Multi-Sport. (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Det här borde vara självklart, men det är en avgörande faktor när du köper löparhörlurar – speciellt om du bor någonstans där det regnar ofta (hej, Sverige ..)

Det enklaste sättet att se hur vattentåliga hörlurarna är, är att kolla deras IP-klassning och veta vad siffrorna betyder. Kort sagt ger hörlurar med IPX4 eller högre ett bra skydd mot väta, vilket innebär att du kan använda dem i regn och fuktiga förhållanden utan risk för skador.

Två bra exempel är JBL Reflect Aero med IP68-klassning, eller de tidigare nämnda H2O Audio Tri Multi-Sport med IPX8 – båda utmärkta val för dig som springer i alla väder.

JBL Reflect Aero. (Image credit: JBL)

Dessutom klarar de bästa vattentäta hörlurarna inte bara regn utan också kraftig svett under längre löprundor eller högintensiva pass. Så även om du inte springer i regn, är vattentålighet fortfarande viktigt – särskilt om du ofta kör HIIT-träning eller andra intensiva pass. Ett bra exempel är Beats Powerbeats Pro (IPX4), som dessutom är utmärkta uthållighetshörlurar för dig som springer långa distanser.

Värt att notera är att det finns skillnad mellan vattentäta och vattenresistenta hörlurar, där båda erbjuder olika nivåer av skydd. Vi har en guide för vattentäta vs vattenresistenta hörlurar som hjälper dig avgöra vilken typ som passar bäst för just dina behov.

3. Passform

Beats Powerbeats Pro. (Image credit: Beats)

En sak som alla löpare letar efter i sin träningsutrustning är komfort, och precis som med ett par bra löparskor gäller samma sak för löparhörlurar.

Till skillnad från vanliga hörlurar behöver löpare ett par som sitter ordentligt på plats, för att garantera en trygg och stabil löpupplevelse. Många ljudvarumärken har utvecklat egna lösningar för trådlösa hörlurar – den vanligaste är hörlurar med öronkrok, som exempelvis Shokz OpenFit, som även fungerar utmärkt som öppna hörlurar.

Shokz breda sortiment av öronkroksdesign gör dem till ett pålitligt val för löpare som vill ha säkert sittande hörlurar. Förutom sina öronkroksmodeller specialiserar sig Shokz också på hörlurar med band som går runt huvudet eller nacken, som den välkända Shokz OpenRun Pro med benledningsteknik. De är något mer premiumprissatta, men investeringen är väl värd det om komfort och ljudkvalitet står högst på listan.

På senare år har märken som Bose tagit ett nytt grepp om designen av öppna hörlurar med sin ”clip”-design, som i Bose Ultra Open Earbuds. Förutom att de ökar din medvetenhet om omgivningen genom att lämna örat öppet, ger clip-designen också en stabil och säker passform – vilket gör dem till utmärkta löparkompanjoner.