”För smartglasögon specifikt har vi redan gått igenom flera generationer” – Shokz VD bekräftar att företaget arbetar med AI-smartglasögon, hörsellösningar och en AI-assistent som kan ”spela in allt” för framtida hörlurar

Shokz arbetar med nya produkter utanför benledningshörlurar och sporthörlurar

Dessa inkluderar smartglasögon, AI-assistenter i hörlurar och hörsellösningar

Samtliga befinner sig i olika utvecklingsfaser och ingen lansering väntas inom den närmaste framtiden

Shokz är välkänt inom träningsvärlden som tillverkaren bakom några av marknadens bästa benledningshörlurar och bästa löparhörlurar. Besök nästan vilket löp- eller cykellopp som helst och du kommer att se gott om deltagare med hörlurar från Shokz.

Även om företaget under senare år har breddat sitt sortiment med öppna hörlurar för vardagsbruk, som OpenFit- och OpenDots-serierna, har företagets ledning nu bekräftat att de arbetar med fler satsningar inom smartglasögon, hörsellösningar och – förstås – AI.

Smartglasögon som Meta Ray-Ban och Oakley Meta Vanguard har riktade högtalare och mikrofoner inbyggda i glasögonbågarna. Användningen av öppen ljudteknik gör att smartglasögon framstår som ett naturligt område för Shokz att ge sig in på.

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Under en presskonferens i Kina sade vd:n Ken Chen:

– Smarta enheter, särskilt smartglasögon, är en stor utmaning för alla i branschen. För just smartglasögon har vi redan gått igenom flera generationer och vi ser AI-glasögon som en kategori som fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt skede. Det är en komplex produkt som kräver att många delar faller på plats.

Även om Shokz visade upp ett mycket tidigt koncept för sina smartglasögon under CES-mässan i Las Vegas tidigare i år är detta första gången företaget bekräftar att flera versioner av glasögonen har, eller har haft, aktiv utveckling.

Det är också intressant att Chen specifikt nämner ”AI-glasögon”. Han sade att Shokz:

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– Följer utvecklingen inom AI mycket noggrant och aktivt utforskar hur tekniken kan forma framtida bärbara produkter.

Vincent Xiong, chef för den nordamerikanska verksamheten, bekräftade i en separat presentation att Shokz även arbetar med AI-drivna öppna hörlurar.

– AI kommer att accelerera trenden med längre användning av hörlurar ytterligare. För AI-assistenten behöver människor ljudinmatning och det finns inga bättre enheter än hörlurar för det. Jag tror inte att människor kommer att kunna hålla sig borta från AI.

Xiong beskrev därefter en AI-assistent som skulle kunna ”spela in allt du säger”, sannolikt för att ge mer kontext till svar från AI-chattbotar. Han tillade:

– På grund av sekretessavtal kan jag inte gå in på detaljer, men det jag kan säga är att vi arbetar tillsammans med en av de ledande aktörerna inom AI i USA kring AI-hörlurar.

Vincent Xiong under sin presentation, där han lyfte fram hur användningstiden för AI och hörlurar ömsesidigt ökar. (Image credit: Future)

Hörsellösningar baserade på benledning

Som specialistföretag inom hörlurar som låter användaren behålla medvetenheten om omgivningen undersöker Shokz även lösningar inom hörselhjälpmedel. Chen sade:

– Vi har utforskat hörselrelaterade enheter under en längre tid, även om vi vill vara försiktiga med termen ”hörapparater”, eftersom det är en medicinsk term som medför regulatoriska krav.

– Vi har redan vissa aktiviteter igång i Kina och Australien och vill göra mer inom området. Arbetet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och vi har ingen specifik tidsplan att dela med oss av just nu.

Shokz visade därefter journalister en film om en amerikansk tonåring som lider av unilateral hörselnedsättning, alltså nedsatt hörsel på ett öra. Efter att ha kontaktat Shokz kunde företaget utveckla en enhet som hjälpte henne att kompensera för hörselnedsättningen med hjälp av benledning och en mikrofon.

Shokz' framtida produkt kunna få liknande funktioner som Nuance Audio Hearing Glasses, som använder rundupptagande mikrofoner för att hjälpa personer med bilateral hörselnedsättning, alltså nedsatt hörsel på båda öronen.

Det knyter också an till Shokz bekräftelse att företaget arbetar med smartglasögon. Samtidigt skulle trådlösa hörlurar som Shokz OpenFit Pro sannolikt vara ett mer attraktivt alternativ för personer med ensidig hörselnedsättning, eftersom en eller båda hörlurarna kan användas beroende på användarens behov.