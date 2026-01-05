Soundcore presenterar öppna earbuds som också kan fungera som örontätande ANC-earbuds

Soundcore AeroFit 2 Pro-earbuds lanseras för 179,99 dollar, till en början bara i USA

Justerbara öronkrokar förvandlar öppna earbuds till in-ear-modeller med brusreducering

Sensorer kalibrerar om EQ i realtid

Att välja earbuds för ett specifikt användningsområde innebär ofta kompromisser: de bästa öppna earbuds kan inte erbjuda helt effektiv brusreducering eftersom de inte sitter i hörselgången, och transparensläget i de bästa brusreducerande earbuds känns inte lika naturligt som det omgivningsljud du upplever med öppna earbuds.

Vissa tycker också att det är lite obekvämt att ha earbuds i öronen under längre perioder. Men ett nytt par earbuds från Soundcore, Ankers ljud- och bildvarumärke, kan erbjuda en lösning utan kompromisser.

Soundcore AeroFit 2 Pro är öppna earbuds, men de har en öronkrok med justerbar vinkel i fem steg som gör att du kan flytta ljudmunstycket och placera det närmare ingången till örat. Det ger passiv brusreducering tack vare den tajtare passformen och innebär att earbuds sedan kan använda aktiv brusreducering mer effektivt för att ta bort oönskat omgivningsljud.

(Image credit: Soundcore)

Soundcore AeroFit Pro 2: viktiga funktioner

När man justerar positionen på earbudsen registrerar dubbla sensorer i varje earbud förändringen och kalibrerar om EQ för att passa det läge som används, vilket enligt Anker ger en konsekvent ljudupplevelse. De passar dessutom bra för gym och utomhusbruk tack vare IP55-klassad tålighet mot vatten och svett.

Anker beskriver in-ear-läget som ”semi-in-ear”, en grund öppen design som sitter nära örat utan att tryckas djupt in i hörselgången. Earbuds har version 3.0 av Soundcores adaptiva ANC som samplar upp till 380 000 gånger per sekund och gör upp till 180 dynamiska justeringar per minut i takt med att ljudmiljön förändras.

Totalt finns sex mikrofoner som är utformade för att fånga upp ljud från flera riktningar samt fyra röstmikrofoner för att hålla rösten tydlig vid samtal.

Dessa earbuds bör också låta riktigt bra med rejäl bas: de har specialutvecklade element på 11,8 mm, stöd för rumsligt ljud med huvudspårning samt högupplöst ljud via LDAC.

Det finns flera färgalternativ, matt svart, blank vit, matt lila och blank blå, men endast den svarta modellen kommer att finnas tillgänglig vid USA-lanseringen den 6 januari. De vita och lila varianterna släpps senare under månaden och den blå modellen kort därefter.

Samtliga fyra modeller har ett amerikanskt listpris på 179,99 dollar. Internationella priser och tillgänglighet kommer att tillkännages senare.

