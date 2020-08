Få över 20% rabatt på den bärbara datorn Acer Aspire 7

Är du ute efter en ny laptop att använda nu när jobb och skola drar igång igen? Då bör du kolla in det här erbjudandet på Acer Aspire 7 hos Elgiganten just nu, som ger dig en riktigt fin laptop till ett billigt pris - du sparar hela 2000 kronor.

Acer Aspire på 15,6 tum är en hyfsat kraftfull laptop som klarar av de flesta tänkbara uppgifter. Den är utrustad med en AMD Ryzen 5-mobilprocessor och har dedikerad Nvidia-grafik, för att kunna köra allt från krävande program, grafiska appar och 3D-spel utan problem. Du får dessutom 8 GB DDR4 RAM och 256 GB SSD-lagring.

Back to School: Erbjudandet är ett av många Back to School-erbjudanden hos Elgiganten just nu. Du hittar allt från hörlurar, skärmar, earbuds, laptops och mycket mer bland alla erbjudanden. Om du planerat att shoppa lite under Back to School-rean, kan vi rekommendera att du kollar in vår Back to School-artikel, där vi samlar de allra bästa erbjudandena.

Om du är intresserad av erbjudandet eller vill läsa mer om laptopen, kan du klicka in på länken här nedan för att komma direkt till Elgigantens hemsida där du kan göra en beställning. Erbjudandet gäller fram till söndagen den 23 augusti, klockan 23:59.

Acer Aspire 7 | 2000 kr rabatt | Elgiganten

Ordinarie pris för Acer Aspire 7 ligger på 8990 kronor, men tack vare Elgigantens erbjudande kan du klicka hem den för bara 6990 kronor - vilket innebär att du får 2000 kronor rabatt.Visa erbjudande

Vill du ha fler alternativ? Kolla in någon av våra topplistor: