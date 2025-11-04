Lumix S1 II tar förstaplatsen i vår guide över videokameror – slår rivalerna från Canon, Sony och Nikon

Det är dubbla segrar för Panasonic just nu. Den extremt mångsidiga Lumix S1 II har inte bara vunnit TechRadars pris för Årets videokamera – den har nu också tagit förstaplatsen i vår guide över de bästa videokamerorna.

Och båda utmärkelserna är välförtjänta. Efter att ha testat kameran i över en månad kan jag säga att Lumix S1 II är den mest kompletta videokameran du kan köpa just nu, oavsett märke – och det inkluderar tunga konkurrenter från Blackmagic, Sony, Canon och Nikon.

Vill du läsa en djupare analys? Läs hela vårt test av Lumix S1 II. Här fokuserar jag istället på vad som gör att kameran verkligen står ut och varför den fick vår utmärkelse som Årets videokamera.

Enastående kvalitet i en tuff kategori

Av alla kameratyper tycker jag att videokameror har gjort de mest dramatiska framstegen under 2025 – vilket gör Lumix S1 II-kamerans vinst ännu mer imponerande i en kategori som består av tuffare konkurrens än någonsin.

Canon har gjort sin Cinema-serie mindre och mer prisvärd med EOS C50, Nikon har tagit enorma kliv framåt efter köpet av RED, särskilt med sin nya ZR, och Blackmagic har levererat det kraftfulla flaggskeppet Pyxis 6K. Jag väntar mig dessutom att Sony snart ger sig in i matchen med något nytt.

Image 1 of 4 Liknande pris men mer nischad målgrupp – Pyxis 6K är en imponerande biokamera för mindre budgetar. (Image credit: Jon Devo) Canons minsta 'EOS C'-kamera någonsin – EOS C50 med 7K open gate-inspelning. (Image credit: Tim Coleman) Nikon skakade om marknaden med sin förvånansvärt kraftfulla, kompakta och prisvärda ZR. (Image credit: Tim Coleman) När det gäller funktioner är Nikon Z6 III troligen den närmaste rivalen till Lumix S1 II. Den är billigare, men når inte riktigt upp till videoprestandan på S1 II. (Image credit: Amy Davies)

Jag anser att Lumix S1 II är det bästa valet för de flesta som inte specifikt letar efter en biokamera, och den slår konkurrenter som Nikon Z6 III (och den nya ZR). Den delar sannolikt samma delvis staplade 24 MP fullformatsensor som dessa Nikon-modeller, vilket gör den till Panasonics snabbaste Lumix hittills. Men det finns också flera mindre uppmärksammade funktioner som ger den ett tydligt övertag i praktisk användning.

Till skillnad från Nikon erbjuder den 6K open gate-inspelning, som stöds av ett stort urval video-codecs – hela 11 sidor i kamerans meny – samt dual-gain ISO, vilket ger ren videokvalitet både dag och natt.

Dynamic Range Boost-läget tar dessutom kvaliteten ett steg längre för dem som vill ha naturligt utseende 6K-video med maximal detalj i både högdagrar och skuggor – kvaliteten direkt ur kameran är helt enkelt professionell.

Jag har alltid uppskattat Panasonics Real Time LUTs, som gör det möjligt att skapa egna färgprofiler direkt i kameran för att ge videor och bilder precis den stil du vill ha. Jag är inte ensam om att föredra Real Time LUTs framför Fujifilms filmsimuleringar.

Image 1 of 4 En funktionell design. (Image credit: Tim Coleman) Med en mångsidig dubbelaxlad skärm. (Image credit: Tim Coleman) Japp – hela 11 sidor med video-codecs! (Image credit: Tim Coleman) De grundläggande anslutningarna: hörlurar, mikrofon, fullstor HDMI och USB-C. (Image credit: Tim Coleman)

Vi får också otroligt effektiv bildstabilisering i kamerahuset, och jag har ännu inte upplevt någon bättre fullformatslösning. Panasonics autofokus har dessutom blivit betydligt bättre jämfört med konkurrenterna, vilket gör att Lumix-serien inte längre har någon uppenbar svag punkt.

Designen hos S1 II är kanske inte särskilt intressant, men det går inte att förneka att det är en ytterst funktionell videokamera som levererar de verktyg filmskapare behöver. Jag uppskattade framför allt den tvåaxliga vridbara skärmen, som påminner om designen hos Sony A9 III och A1 II – något som Canon och Nikon fortfarande saknar. Skärmen hade gärna fått vara lite större, men den är ändå väldigt flexibel i användning.

Sammantaget finns det vissa områden där Sony, Nikon, Blackmagic och Canon gör saker bättre, men det är den konsekvent höga prestandan i alla delar som gör att Lumix S1 II är den självklara vinnaren för mig.

Är Lumix S1 II det perfekta paketet?

Nja, inte helt. Det finns några skäl till varför en konkurrerande videokamera eventuellt kan passa dig bättre.

För det första är batteritiden ganska medioker, särskilt jämfört med Sonys alternativ. För en vanlig inspelningsdag med Lumix S1 II skulle jag vilja ta med två extra batterier och dessutom ha tryggheten i USB-C-laddning under tiden, bara för att vara på den säkra sidan.

Dessutom känns den bakre 3-tumsskärmen något liten nu när jag har använt Nikon ZR med dess generösa 4-tumsskärm – för att inte tala om Blackmagic Cinema Camera 6K, som har en 5-tumsskärm. Även Nikon Z6 III har en något större 3,2-tumsskärm.

Med tanke på skärmens storlek, om Lumix S1 II skulle bli min huvudsakliga arbetskamera – vilket inte är otänkbart – skulle jag definitivt ansluta en extern monitor, till exempel min 5-tum stora Atomos Ninja.

Image 1 of 3 Skärmen är mångsidig, men det är bara en 3-tums skärm. (Image credit: Tim Coleman) Batteritiden hade kunnat vara bättre. (Image credit: Tim Coleman) Några av alternativen för bildstabilisering, inklusive en beskärningsfri digital stabilisering. (Image credit: Tim Coleman)

För att kunna använda Lumix S1 II:s 32-bitars float-ljudinspelning behöver du dessutom den externa Panasonic DMW-XLR2-mikrofonadaptern. Det är visserligen en imponerande funktion (även om Nikon ZR klarar detta utan adapter), men det innebär ännu ett tillbehör att ta hänsyn till.

Extra batterier, en extern monitor, XLR-adaptern – dessa tillbehör drar snabbt iväg i kostnad, och S1 II är ovanligt dyr för att vara en Lumix, särskilt nu när Nikon tagit ett rejält kliv framåt på video­sidan efter köpet av RED, och erbjuder prisvärda videokameror som i dag gör märket till det bästa budgetvalet.

Det ska dock sägas att Lumix S1 II har den bästa bildstabilisering i kamerahuset för video jag någonsin testat – vilket gör den till den kamera jag mest sannolikt skulle använda handhållet innehåll utan gimbal.

Sammantaget anser jag att Lumix S1 II ändå har övertaget. Den är ett komplett paket när det gäller hantering och kvalitet – men kom ihåg de extra tillbehören som kan behövas, samt kostnaden för bra L-mount-objektiv om du inte redan har några.