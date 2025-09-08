Insta360 Go Ultra vs Insta360 Go 3S: 4 anledningar att uppgradera (och 2 anledningar att låta bli)

Insta360 har just presenterat Go Ultra, deras mest avancerade miniatyr-actionkamera hittills. Med en ny sensor och nytt processorchip lovar Go Ultra att överträffa alla andra små actionkameror på marknaden när det gäller bildkvalitet – inklusive Insta360s egen Go 3S, som släpptes så sent som förra året.

Fram till nu har Insta360 Go 3S varit vår favorit bland små actionkameror – och kanske den roligaste kameran som finns. Dess minimala storlek och vikt gör att den kan användas på ställen där andra kameror – även andra actionkameror – helt enkelt inte kommer åt och det var den första modellen i Go-serien som kunde spela in 4K-video.

Det är en kamera som är svår att slå, så hur lyckas nya Go Ultra toppa den? Vi har gjort en djupgående recension av Insta360 Go Ultra och gått igenom specifikationerna i detalj för att se var skillnaderna ligger – och avgöra varför du kanske vill byta ut din Go 3S mot en Go Ultra. Eller inte…

1. Video- och fotokvalitet

(Image credit: Insta360)

Den största förbättringen finns på bildkvalitetssidan, där Go Ultra har fått en ny 1/1,28-tums sensor – hela 221 % större än Go 3S:s 1/2,3-tumssensor.

Tillsammans med ett nytt 5nm AI-chip gör detta att Go Ultra kan spela in 4K i upp till 60fps (Go 3S klarade max 30fps), samt speciallägen som PureVideo för inspelning i svagt ljus och Active HDR (båda kräver att bildfrekvensen sänks till 30fps eller lägre). Ultra stöder också mer effektiv H.265-videokodning, medan 3S bara klarar H.264.

Det finns också goda nyheter för fotografer: Go Ultra kan ta stillbilder med högre upplösning på upp till 8 192 x 6 144 pixlar, jämfört med Go 3S:s 4 000 x 2 250 pixlar.

2. Ljudkvalitet

(Image credit: Insta360)

Go Ultra höjer även specifikationerna på ljudinspelning, med inbyggda mikrofoner som stöder 48kHz / 32-bitars AAC-ljud. Go 3S klarar som mest 48kHz / 24-bitars AAC.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det är också värt att notera att Go Ultra stöder direktanslutning till den nya trådlösa mikrofonen Insta360 Mic Air. Go 3S stöder inte den i nuläget, även om vi antar att kompatibilitet kan komma via en framtida uppdatering.

3. Storlek och vikt

(Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Det finns ett område där den nya kameran inte slår Go 3S. På grund av att den större sensorn kräver mer utrymme väger Go Ultra som fristående kameradel 53 g och mäter 46 x 45,7 x 18,3 mm. Go 3S är lättare och mindre: 39 g och 25,6 x 54,4 x 24,8 mm.

För en kamera där den minimala storleken och vikten är en av de stora försäljningspunkterna kan den lilla ökningen i volym mycket väl avskräcka vissa. Vi säger inte att Go Ultra är stor eller tung (den är väldigt liten för en 4K 60fps-kamera), bara att den inte är lika imponerande liten som sin föregångare.

4. Batteritid

(Image credit: Insta360)

På pappret vinner Go Ultra den här rundan. Den fristående kameran har ett 500mAh-batteri som ger upp till 70 minuters inspelningstid, medan dess Action Pod-batteri har en kapacitet på 1 450mAh som ger totalt 200 minuters driftstid.

Det är mycket bättre än de respektive 310mAh / 38 minuters inspelningstid och 1 270mAh / 140 minuters driftstid som Go 3S och dess Action Pod erbjuder.

5. Lagring

(Image credit: Insta360)

Här finns en tydlig skillnad i de två kamerornas tillvägagångssätt för lagring. Go 3S finns endast med inbyggd lagring, där köpare kan välja mellan 64GB- och 128GB-versioner. Go Ultra har däremot, tack vare sin något större design, plats för en microSD-kortplats så att den, även om den saknar inbyggt utrymme, kan utrustas med upp till 2TB lagring.

Det kan vara väldigt användbart om man till exempel är ute och reser, eftersom det kan innebära att man inte behöver radera eller föra över material lika ofta.

6. Pris

(Image credit: Insta360)

Den är ny och glänsande, så självklart kostar Insta360 Go Ultra mer än Insta360 Go 3S. Go Ultra Standard Bundle (som innehåller kameran, Action Pod, ett magnetiskt halsband, en snabbkopplingssäkring och ett magnetiskt clip) kostar 459 euro och dess Creator Bundle (allt ovan samt ett mini-stativ, snabbkopplingsfäste och pivotstativ) kostar 509 euro. Den nya actionkameran finns inte inne hos svenska återförsäljare i skrivande stund, men går att beställa via Insta360-hemsidan, därav priserna i euro.

Insta360 Go 3S har nyligen sänkts i pris, där dess Standard Bundle (som innehåller en 64GB Go 3S-kamera och Action Pod, linskydd, magnetiskt halsband, pivotstativ och easy clip) nu kostar 4 199 kronor. Det är ett bra pris för en 4K actionkamera som bara är drygt ett år gammal.

Så där har vi det – de viktigaste skillnaderna mellan nya Insta360 Go Ultra och dess föregångare Go 3S. Vad tycker du? Förstör Go Ultras större storlek en del av dess charm, eller räcker de extra videofunktionerna för att övertyga dig att byta? Om du vill veta ännu mer om den nya modellen innan du bestämmer dig, kan du även läsa vår djupgående recension av Insta360 Go Ultra.