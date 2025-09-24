Bowers & Wilkins Px8 S2-hörlurar lanseras med omfattande stöd för hi-res Bluetooth-codecs, USB-ljud och bättre brusreducering

Px8 S2 är ”de bästa hörlurarna Bowers & Wilkins någonsin gjort”

aptX Lossless och Adaptive; 8 mikrofoner (istället för 6 i Px8)

Släpptes den 24 september för 7 998 kronor

När ett företag som Bowers & Wilkins berättar att de precis har skapat ett par over-ear-hörlurar som sätter ”en ny standard för prestanda och design i kategorin trådlösa over-ears” är det värt att lyssna. Varför? Jo, för att både Bowers & Wilkins Px8 och de nyare (och ännu bättre) Bowers & Wilkins Px7 S3 som dessa bygger vidare på, är fantastiskt bra hörlurar.

Så hur har B&W överträffat sig själva med Px8 S2 – eller för att uttrycka det på ett annat sätt, vad är deras främsta argument för en plats i vår guide över de bästa hörlurarna? Ofta handlar det om små justeringar och stegvisa förbättringar, men den här gången finns det några detaljer på B&Ws specifikationsblad som gör uppgraderingarna tydliga.

För det första har Px8 S2 ett nytt Bluetooth-chipset byggt på Bluetooth 5.3 istället för 5.2, vilket möjliggör ”äkta 24-bitars/96kHz-ljudanslutning” via USB samt aptX Lossless och Adaptive i 24/96 (istället för aptX HD i den äldre modellen).

Dessutom finns nu en 8-mikrofonuppsättning där alla mikrofoner används för samtal och sex används för aktiv brusreducering (sex av mikrofonerna är externa, två övervakar intern ljudmiljö). Det är en rejäl uppgradering från 6-mikrofonssystemet i Px8, där fyra mikrofoner skötte ANC och bara två användes för samtal.

Bowers & Wilkins Px8 S2: vad du behöver veta

Utöver detta finns en ny algoritm för samtalskvalitet, och även om samma 40 mm dynamiska kon-element används i varje kåpa har B&W uppgraderat chassit och motorn som driver dem, för att locka fram ännu mer nyans och precision i musiken.

Batteritiden är fortfarande uppgivna 30 timmar (vilket inte är någon förbättring från den äldre modellen och kan upplevas som en svaghet med tanke på Cambridge Melomania P100:s 100 timmar), men nu får du en fembands-EQ för att finjustera ljudet efter smak – ett klart lyft från de tvåbandsjusteringar (bas/diskant) som fanns i Px8.

Lyxigt Nappa-läder täcker större delen av den eleganta konstruktionen, men aluminiumarmarnas mekanism har fått en ny detalj med exponerad kabel. Gör dessa metalldetaljer hörlurarna tyngre? Nej, faktum är att hörlurarna är en aning mindre och lättare än originalet Px8, och dessutom har B&W slimnat till fodralet för att göra dem enklare att packa ner i väskan.

Men det B&W verkligen vill att du ska veta är att dessa hörlurar har en högpresterande ljudbehandlingslösning med dedikerad DSP och förstärkare/DAC (läs: inte den digital-till-analog-omvandlare som är inbyggd i chipsetet – B&W litar bara på sin egen lösning för det jobbet). Bowers & Wilkins har som mål att skapa världens bäst ljudande hörlurar.

Har den brittiska tillverkaren nått sitt mål? Vi arbetar för närvarande på en fullständig recension – vårt team har fått in ett testexemplar (se bilderna ovan) och återkommer med ett omdöme inom kort. För tillfället kan vi berätta att Bowers & Wilkins Px8 S2 lanseras idag (24 september) i färgerna ”Onyx Black” och ”Warm Stone”, med ett pris på 7 998 kronor.

