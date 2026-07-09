"Inte för alla" – Sony presenterar sina mest påkostade trådbundna hörlurar hittills, men de riktar sig till en väldigt specifik målgrupp

Sony presenterar de nya Sony IER-M500

Företagets mest premiuminriktade trådbundna hörlurar hittills

Utvecklade främst för blivande och professionella musiker

Sony är ett av de största namnen inom trådlöst ljud, och företagets WH-1000XM6 har fått strålande recensioner från oss. Däremot har Sony inte gjort något större avtryck när det gäller trådbundna hörlurar.

Faktum är att Sony inte ens finns med i vår lista över de bästa trådbundna hörlurarna. Och för att vara helt ärliga har inte heller företagets senaste trådlösa hörlurar eller öppna modeller – däribland Sony WF-1000XM6 – tagit sig hela vägen till toppen.

Samtidigt är Sony ett av få företag som fortfarande håller liv i 3,5 mm-uttaget på sina telefoner, så det är kanske inte så förvånande att företaget nu satsar lite extra på trådbundet ljud. Resultatet är de nya Sony IER-M500.

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Det här är Sonys mest påkostade trådbundna in-ear-hörlurar hittills. De kostar 1 299 kronor och är minst dubbelt så dyra som företagets övriga modeller med kabel. För audiofiler är det fortfarande en relativt låg prislapp – vissa in-ear-monitorer kostar tiotusentals kronor – men för Sony är det här ett tydligt steg upp i premiumsegmentet. En av de närmaste konkurrenterna är sannolikt Shure SE215.

Det finns också en tydlig anledning till priset. Sony IER-M500 är inte utvecklade för vanliga musiklyssnare. Enligt Sony är de framtagna för att "förbättra upplevelsen på scen" och riktar sig till "allt från blivande musiker till professionella artister". Med andra ord är de inte hörlurar för alla.

För de flesta lär Sonys billigare trådbundna modeller, som färgstarka IER-EX15C eller MDR-EX650AP med större element, vara ett bättre köp. Men för rätt målgrupp kan IER-M500 vara precis det man söker.

Gjorda för musiker

(Image credit: Sony)

Precis som de flesta andra in-ear-monitorer består IER-M500 av ett kompakt hörlurselement som ansluts till en 1,6 meter lång kabel med 3,5 mm-kontakt.

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Stor vikt har lagts vid passformen. Varje hörlur har ett särskilt stöd som hjälper till att hålla den på plats i örat, och en tunn vägg av polyuretan ska bidra till att stänga ute omgivningsljud. Faktum är att Sony lyfter fram passformen innan företaget ens börjar prata om ljudkvaliteten i sitt pressmeddelande.

Hörlurarna finns i transparent, svart och röd/blå. Sony säger att färgerna är framtagna för att "matcha din scenoutfit", vilket – tillsammans med den relativt överkomliga prislappen – får oss att tro att målgruppen främst är nya och aspirerande musiker snarare än etablerade proffs.

Sony betonar också att hörlurarna är byggda för att tåla långvarig användning, där kabeln ska klara upprepad inkoppling och urkoppling utan att slitas ut i förtid.

När det gäller ljudet använder IER-M500 ett 5 mm-element tillsammans med en akustisk kammare som ska ge en mer kontrollerad bas. Frekvensomfånget anges till 10 Hz–40 kHz och impedansen är 16 ohm.

Sony har tillverkat in-ear-monitorer tidigare, där modeller som IER-M9 kostar mer än tio gånger så mycket. Men nu när trådbundna hörlurar verkar vara på väg tillbaka känns det som att företaget ser rätt tillfälle att lansera ett mer prisvärt alternativ.

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