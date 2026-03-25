Marshall släpper nya färger till några av sina populära ljudprodukter

Marshall släpper nya färger till två av sina mest populära produkter

Monitor III A.N.C. får färgen Cream

Kilburn III lanseras i en ny brun variant

Marshall lägger till fler alternativ för några av deras senaste ljudprodukter, med nya färger till de trådlösa hörlurarna Marshall Monitor III A.N.C. och Bluetooth-högtalaren Marshall Kilburn III.

Marshall är kanske mest kända för sina ikoniska svarta designer med gulddetaljer, men behåller samma stilrena känsla för de nya varianterna. Hörlurarna släpps i en fräsch Cream-färg och högtalaren släpps i en retroinspirerad brun färg.

Den nya Cream-färgen på Monitor III A.N.C. hämtar inspiration från klassiska merch-plagg och erbjuder en stilren, ljus design som ska fungera lika bra i vardagen som i mer uppklädda sammanhang. Hörlurarna behåller samma starka specifikationer som tidigare, inklusive aktiv brusreducering och upp till 70 timmars batteritid.

Makala inaendelea hapa chini

Marshall Monitor III ANC i den nya Cream-färgen. (Image credit: Marshall)

Samtidigt får Kilburn III en varm brun färg som enligt Marshall hämtar inspiration från musikens rötter – från gitarrer till träinslag i gammaldags studiomiljöer. Precis som hörlurarna levererar högtalaren samma kraftfulla prestanda som sin originalversion, med en batteritid på upp till 50 timmar.

Båda färgvarianterna finns tillgängliga via Marshalls hemsida med ett pris på 3 999 kronor.

Vårt TechRadar-team har testat både Monitor III A.N.C. och Kilburn III och skrivit djupgående recensioner av dem, så om du vill veta mer om ljudkvalitet, funktioner och hur de står sig mot konkurrenterna kan du läsa våra fullständiga tester.