Sony visar officiellt upp flaggskepps-earbudsen WF-1000XM6 — här är de 5 stora uppgraderingarna du behöver känna till

Sony WF-1000XM6 har släppts för 3 499 kronor

De utlovar förbättrad brusreducering och ljudkvalitet

Den nya designen är 11 % tunnare, med större antenn för bättre anslutning

Sony har presenterat sina nya WF-1000XM6-earbuds – företagets senaste avancerade true wireless-modell med brusreducering. Sony WF-1000XM6 kostar 3 499 kronor och finns nu tillgängliga hos större återförsäljare.

Vi på TechRadar har redan tillbringat flera veckor med att testa de nya earbudsen och du kan läsa vårt djupgående test av Sony WF-1000XM6 om du vill gå direkt till vårt omdöme, eller titta på vår videorecension precis nedanför.

Vill du istället få en snabb överblick över de viktigaste områdena Sony har förändrat i den nya modellen för att konkurrera med de bästa earbuds på marknaden, läs vidare nedan!

1. Förbättrad brusreducering

Sony säger att de nya earbudsen ger 25 % bättre brusreducering jämfört med Sony WF-1000XM5, med särskilda förbättringar i mellan- och högfrekventa ljud. Det finns nu åtta mikrofoner i earbudsen som upptäcker ljud, tillsammans med en ny processor kallad HD Noise Canceling Processor QN3e – en variant av chippet i de imponerande over-ear-hörlurarna Sony WH-1000XM6.

Den aktiva brusreduceringen optimeras också bättre i realtid och Sony säger att de nya örontopparna dessutom ska skapa en bättre tätning som blockerar mer ljud.

2. Bättre ljudkvalitet

Sony har utvecklat ett nytt högtalarelement för dessa earbuds med en design i två material. Ytterkanten är mjukare för att ge djup och kontrollerad bas, medan mitten är styvare för tydliga mellanregister och diskant. Precis som i WH-1000XM6 har Sony också en ny metod för ljudjustering i samarbete med ljudtekniker från studiomiljö för en mer neutral ljudprofil.

Sony påpekar också att ljudprocesseringen har uppgraderats från 24-bit till 32-bit, även om stöd för Hi-Res Audio fortfarande är begränsat till LDAC.

3. Uppgraderad samtalskvalitet

Sony säger att de nya earbudsen använder två mikrofoner i varje snäcka för AI-förstärkt beamforming som ska plocka upp rösten tydligare, samt en benledningssensor som ger extra klarhet med målet att göra tal tydligare i samtal.

Det finns också ett AI-drivet system för att reducera bakgrundsljud, återigen liknande det som finns i over-ear-hörlurarna Sony WH-1000XM6.

4. En ny design

Sony påpekar att de nya earbudsen är 11 % ”slankare” än föregångaren, även om den nya formen också gör dem större på andra sätt – men Sony säger att helheten ska vara mer ergonomisk.

En fördel med den nya designen är att antennen nu är betydligt större, vilket enligt Sony ska förbättra anslutningens stabilitet och tillförlitlighet.

Det märks särskilt när man tar ut dem ur fodralet – Sony har lagt till en liten kant så att de blir lättare att greppa när de plockas upp. Fodralet är större än för XM5-earbudsen, men det är högt och smalt och fortfarande väldigt portabelt.

5. Fler funktioner och en ny app

Vad vore en Sony-lansering utan nya smarta funktioner? XM6-earbudsen har några ess i rockärmen – vissa praktiska, andra mer intressanta.

Vi behöver använda appen Sony Sound Connect istället för den gamla Sony Headphones-appen, och här finns en ny 10-bands-EQ för att anpassa ljudet om vi vill, samt en smidig funktion kallad ”Find My EQ” som hjälper oss justera ljudet efter preferenser utan att vi behöver kunna vad varje inställning gör.

Det finns också en funktion kallad Background Music Effect som gör att musik låter mer ambient (som om den spelas över högtalarna på ett kafé till exempel), vilket kan vara bra när vi arbetar.

Sony stöder även Bluetooth LE Audio och LC3-codec här, och erbjuder möjligheten att låta earbudsen prioritera ljudkvalitet framför Bluetooth-stabilitet eller tvärtom.

Mycket är sig likt

Batteritiden från snäckorna anges fortfarande till 8 timmar (24 timmar med fodralet). De har Sonys DSEE Extreme-uppskalning för att förbättra lågkvalitativa strömmar och flera av Sonys funktioner finns kvar, inklusive anpassningsbart Ambient Mode, Quick Access och mer därtill.

