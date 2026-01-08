Skullcandys nya earbuds lägger in AI direkt i öronen – men det finns en hake

De nya Method 540 ANC-earbuds får förbättrat laddfodral och integrerad AI

Skull AI har en gratis provperiod på två veckor – därefter kostar tjänsten 4,99 dollar i månaden

Skullcandy Method 540 ANC kostar 149 dollar, eller cirka 1 600 kronor

Skullcandy tar nu sin Skull AI-assistent ur betastadiet och placerar den bokstavligen i öronen på användarna. Funktionen lanseras exklusivt tillsammans med de nya Method 540 ANC – en uppföljare till de imponerande Method 360 ANC.

Men det finns en tydlig hake. AI-assistenten är bara gratis i två veckor. Därefter krävs ett abonnemang som kostar 4,99 dollar i månaden eller 49,99 dollar per år, vilket motsvarar ungefär 55 kronor i månaden eller runt 550 kronor per år.

Skull AI bygger på Bragi AI-systemet, som i sin tur drivs av OpenAI. När du aktiverar assistenten behandlas din fråga, formateras för ChatGPT och skickas vidare till OpenAI. Svaret bearbetas sedan och läses upp direkt i öronen. Du kan även styra dina earbuds via AI:n – det räcker att säga ”OK Skully” och be om hjälp.

Vi misstänker att den största konkurrenten här blir Google Pixel Buds Pro 2, som använder Google Gemini. Även Gemini är kopplat till en prenumeration, men där finns åtminstone en gratisnivå som inkluderar Gemini Live, vilket gör jämförelsen extra intressant.

(Image credit: Skullcandy)

Skullcandy Method 540 ANC: funktioner och pris

Som nämnt är Method 540 ANC i grunden samma hörlurar som Method 360, som vi gillade mycket tack vare sin Bose-tunade ljudprofil till ett lägre pris än Bose själva. Nu har de fått ett AI-lyft och levereras med ett omarbetat ”clip-anywhere”-fodral som är betydligt mindre och mer strömlinjeformat – ett klart steg i rätt riktning. För tillfället är Method 540 dessutom den enda Skullcandy-produkten som har stöd för Skull AI.

Method 540 ANC erbjuder justerbar aktiv brusreducering med fyra mikrofoner, upp till 40 timmars batteritid (32 timmar med ANC aktiverat), tre storlekar på öronproppar och anpassning via Skull-iQ-appen. Bluetooth är version 5.3 med Google Fast Pair och multipoint-stöd. Frekvensomfånget ligger på 20 Hz till 20 kHz och varje earbud väger 11 gram.

Skullcandy Method 540 ANC finns nu tillgängliga i USA för 149 dollar, alltså runt 1 600 kronor. Exakt om och när de släpps i Sverige och i sådana fall till vilket pris är fortfarande oklart. Jämförelsevis säljs Method 360 ANC för cirka 1 000-1 200 kronor. Det innebär en rejäl prisskillnad om man vill ha AI-funktionerna: räknar man in ett års Skull AI landar Method 540 ANC på runt 2 000 kronor totalt, vilket är dubbelt så mycket som de AI-fria Method 360.

Skull AI lämnar betastadiet under veckan som börjar den 5 januari 2026. Mer information finns på Skullcandys Skull AI-sida.