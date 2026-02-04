Apple AirPods Pro 3 – smartare ljud och bättre passform

AirPods Pro 3 tar steget vidare från sina föregångare med förbättrad ljudkvalitet, bättre passform och smarta funktioner som gör dem intressanta för både musik, samtal och vardagsanvändning.

De nya lurarna levererar ett mer balanserat och fylligt ljud än tidigare modeller, med klarare bas och detaljrikare mellanregister, samtidigt som aktiv brusreducering har blivit effektivare. Passformen känns också förbättrad tack vare nya tippar och ergonomisk design, vilket gör dem bekvämare att bära under längre stunder.

AirPods Pro 3 fortsätter att vara ett naturligt val för Apple-användare, med sömlös integration med iOS, förbättrade rörelsekontroller och nya funktioner som anpassar ljudet efter dina öron och din omgivning.

