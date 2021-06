Vi har testet Poly Studio P15

Poly var tidligere to selskaper – Polycom og Plantronics – før de ble slått sammen i 2018. Nå heter det enkelt og greit Poly. De produserer fortsatt lyd- og bildeløsninger for kontoret, og noe som er blitt enda viktigere med pandemien, nemlig for hjemmekontoret.

For Poly, eller Polycom, har lenge vært dyktige på kombinerte konferanseløsninger for alle kontorets møteformer, men med P-serien (P for Personal) retter de seg særlig mot hjemmekontoret. Der er lyssettingen gjerne dårligere enn på vanlige kontorer og konferanserom, og det er ofte mer bakgrunnslyd man gjerne vil bli kvitt.

Poly Studio P15 er et fullspekket videokonferanseanlegg i én enkelt, lettinstallert pakke for hjemmekontoret. For å møte utfordringene med dårlig lys er Poly Studio P15 utstyrt med flere spennende AI-funksjoner.

Poly Studio P15 kan kjøpes fra norske netthandlere til en pris i sjiktet rundt 6000 kroner. Dette er nok litt dyrere enn en sammenrasket løsning med webkamera, mikrofon og eksterne høyttalere, men her får du en smidig alt-i-ett-pakke med god lyd og et godt kamera med oppløsning i 4K.

Design

Poly Studio P15 minner i sin utforming om en vanlig lydplanke som du kan koble til TVen, bortsett fra at den er mye mindre – med målene 425 mm x 70 mm x 78 mm (B x H x D), med et kamera montert midt på fronten.

Forsiden til Poly Studio P15 er utrolig flott. Enheten er kledd i romgrått tekstil med kameraet symmetrisk plassert i midten med en ikke så veldig diskret logo plassert til høyre. Baksiden minner derimot i både form og farge om baksiden på en gammel datamaskin.

Baksiden i svakt gulnet gråfarge med avrundede, bulende kanter fat ikke i smak her i huset. Men det er jo bare baksiden, så man slipper å se den. På den andre siden har Poly Studio P15 faktisk vunnet priser for designet av både Red Dot og IF Design. Så dette har åpenbart med personlige preferanser å gjøre.

På undersiden sitter det standardgjenger, der du kan skru fast et valgfritt kamerastativ eller feste den medfølgende klemmen som gjør at du kan feste den på toppen av dataskjermen.

På undersiden finnes det også uttak for nettadapter, USB-C-tilknytning til datamaskinen samt to USB-A-porter der du kan koble til tilbehør eller benytte Poly Studio P15 som en USB-hub. Det er også mulig å feste en låsekabel (Kensington) på enheten.

Bakenfor det romgrå tekstilet skjuler det seg en høyttaler med et frekvensområde på 100 Hz til 20 KHz og med en uteffekt på 80 desibel med en meters avstand ved maksimalt lydvolum. Fronten skjuler dessuten et oppsett med stråleformede mikrofoner som demper bakgrunnsstøy.

Kameraet gir en oppløsning på Ultra HD (4K 16:9, 2160p), Full HD (1080p) eller HD (720p) og et synsfelt på 90 grader. Dessuten har kameraet automatisk bildeinnramming, slik at kameraet følger dine bevegelser. Kameraet har elektronisk zoom (opp til 4x) og via appen Poly Lens Desktop kan man automatisk justere kamerainnstillingene.

Kameraet har også en manuell personvernfunksjon, som du åpner og lukker ved å vri på ringen som sitter rundt kameralinsen. Dette er smart og innebærer at du selv har full kontroll over når kameraet er på.

Da vi først koblet kameraet til datamaskinen med den medfølgende USB-C-kabelen, dukket enheten umiddelbart opp som lyd- og videoenhet i operativsystemet vårt. Og ettersom Poly Studio P15 er sertifisert for Microsoft Teams og Zoom (de kanskje aller vanligste programmene for videokonferanse i det norske markedet), innebar det også at vi helt problemfritt kunne starte opp et videomøte i begge disse programmene og bruke Poly Studio P15 uten å gjøre én eneste innstilling – med enestående lyd og bilde.

Men for å skreddersy opplevelsen og gjøre akkurat de innstillingene du ønsker, kan du laste ned programmet Poly Lens Desktop. Det inneholder en rekke finesser og innstillingsmuligheter. Her kan du bestemme om AI-en skal styre når lyden av tastetrykkene og papirfikling hos deg skal skjules, og du kan selv velge hvor langt bort du vil at forstyrrende bakgrunnslyd skal dempes.

Det finnes også en mengde innstillingsmuligheter for kameraet, og disse kan lagres i ulike profiler. Her kan du manuelt justere alt fra hvitbalanse og lysstyrke til å manuelt stille inn vinkel og zoom.

Tilkoblinger

En god løsning for videokonferanser må støtte alle de rette programmene, og selv om Poly Studio P15 er beregnet for hjemmekontoret og personlig bruk, har man likevel fått med seg det viktigste.

Poly Studio P15 er, som nevnt, sertifisert for Microsoft Teams og Zoom, men er dessuten kompatibel med all programvare som støtter USB-/UVC-standarder for lyd og video.

Det er litt synd, om enn forståelig, at det er behov for et eget nettadapter. Det gjør enheten mindre portabel enn den kunne ha vært. Poly Studio P15 kobles til datamaskinen via USB-C. På enheten finnes det også to USB-A-porter. Tanken er først og fremst at du skal kunne koble til andre enheter, som trådløse hodetelefoner, men du kan koble til hva som helst med en USB-A-kabel slik at du benytter Poly Studio P15 som en USB-hub.

Ytelse

Det er utrolig enkelt å installere Poly Studio P15, og enheten fungerer som sagt direkte med både Microsoft Teams og Zoom uten at vi trenger å gjøre noen spesielle innstillinger. Kameraet følger med og fokuserer på ansiktet mens vi er i bevegelse, og bildet i 4K er virkelig godt.

Med programmet Poly Lens Desktop får du, som nevnt over, mulighet til å skreddersy innstillingene, og dette fungerer også godt. Kontrollene er litt vanskelige å bruke, og det er krevende å stille inn hvitbalanse og eksponering manuelt hvis man vil at det skal bli virkelig bra. Her kunne man gjerne hatt forhåndsinnstilte verdier for hvitbalanse, eller en Kelvin-skala. Vi lar autoinnstillingene være som de er.

Lyden er svært bra under videomøter – både lyden fra dem vi snakker med og vår egen stemme, som oppleves klar og tydelig når den henvender seg til dem i den andre enden. Selv da vi beveget oss langt bort fra enheten, fremsto stemmen som tydelig og god. Dermed er dette også en god løsning for et mindre konferanserom. I programmet går det an å stille inn at det er flere møtedeltagere i samme rom, slik t kameraet skal kunne fokusere på den som til en hver tid snakker.

Alle disse funksjonene gjør opplevelsen av å bruke Poly Studio P15 langt bedre enn en billig kombinasjon av kamera, høyttaler og mikrofon. Selv om prisen på rundt 6000 kroner nok er litt for høy for mange.

Vurdering

Dette er ikke et billig stykke tilbehør, men hvis du selv etter at pandemien ebber ut kommer til å kjøre en del videomøter (og det gjør du sannsynligvis), kan Poly Studio P15 være en god investering.

Du kan i og for seg løse oppgaven med datamaskinens innebygde kamera og mikrofon, benytte hodetelefoner eller billigere alternativer i forma av enklere kameraer, mikrofoner og høyttalere, men dette er en alt-i-ett-løsning som ser bra ut (forfra) og er kraftfull. Det er vanskelig å få bedre lyd og bilde i en alt-i-ett-løsning for hjemmekontoret hvis du ikke vil betale enda mer.

Særlig i hjemmekontoret, der hverken lyssetting eller lydmiljø er optimale, briljerer Poly Studio P15 med klart bilde og tydelig lyd, selv om du taster frenetisk på tastaturet eller har hjemmekontor i en kjeller med dårlig lys, en tørketrommel i det ene hjørnet og en vifte i det andre.

Hvis du har behov for spesielle kameravinkler eller kraftig zoom, krever det at du gjør en del manuelle innstillinger, men du kan lagre disse i ulike profiler og raskt komme i gang med ønskede innstillinger selv om du flytter enheten mellom ulike steder.

Ved første øyekast kan man nok oppleve Poly Studio P15 som dyr, men det er likevel et produkt som lønner seg over tid, og den utgjør én investering.

Kjøp den hvis ...

… du vil ha en god videokonferanseløsning til hjemmekontoret

Poly Studio P15 er en av markedets beste alt-i-ett-løsninger for hjemmekontoret (eller små konferanserom), der dårlig lys og mye bakgrunnslyd kan forstyrre. Hvis du ofte sitter i nettmøter og vil ha det beste, trenger du Poly Studio S15.

… du vil ha et webkamera med 4K

Det finnes andre webkameraer med 4K til en langt rimeligere penge, men ettersom du kan gjøre så mange innstillinger i programmet samt automatisk bildeinnramming og andre finesser, får du et svært velegnet kamera – og en god høyttaler og mikrofon på kjøpet.

Ikke kjøp den hvis ...

… du har andre behov enn videosamtaler

Hvis du strømmer video eller lager presentasjoner der du trenger å klippe sammen bilder og scener, og har behov for stor fleksibilitet, burde du kanskje vurdere et systemkamera som filmer i 4K. Det gir deg rom for flere manuelle innstillinger.