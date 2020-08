Test: HyperX Alloy Elite 2

HyperX Alloy Elite 2 er et ordentlig tungt og solid tastatur, men med lekre, såkalte pudding-taster som lyser opp rommet og imponerer forbipasserende. Ypperlig for lekne gamere, og moro for alle andre også.

Med HyperX Alloy Elite 2 fortsetter HyperX sin kamp om de mange gamerne der ute – en publikumsmasse som setter pris på både design, kvalitetet og ikke minst funksjonalitet. Her får de i pose og sekk.

De såkalte pudding-tastene kan vi godt snakke om umiddelbart. Hvorfor pudding? Vel, de smaker neppe noe særlig, men har fått navnet sitt siden de ser litt ut som små puddinger. Konseptet handler om å dele inn tastene i flere lag, der det nederste laget er gjennomskinnelig. På eldre RGB-tastaturer vil lyset først og fremst trenge gjennom tegnene øverst på tastene, og er således temmelig begrenset. Med pudding-taster gis lyset anledning til å slippe gjennom også selve tastene, noe som gir betraktelig mer lys og moro for dem som setter pris på det.

HyperX har solgt pudding-taster separat tidligere, men med HyperX Alloy Elite 2 er de montert som en standard.

7-åringen hjemme tester HyperX Alloy Elite 2 for første gang. (Image credit: Sindre Grading)

Om det er nok lys? Ja, i bøtter og spann. Lysstyrken kan heldigvis reguleres med en egen tast, og for mange kan det absolutt tenkes at man foretrekker å skru av fargesprakingen helt. Tastaturet skal tross alt ikke distrahere deg når du konsenstrerer deg om det som skjer på skjermen.

Pris og tilgjengelighet

Et godt tastatur, som ikke bare gjør jobben det er satt til, men også driver med litt showbusiness på si, koster naturligvis litt ekstra. Men ikke noe særlig mer enn konkurrentene i samme sjikt. Og det er verdt å huske på at HyperX Alloy Elite 2 er bygget for å vare lenge. Utgangsprisen var satt til 1859 kroner.

Det finnes mange tastaturer til en betraktelig lavere pris, så om du bare trenger et godt tastatur for skriving og kontorarbeid, er neppe HyperX Alloy Elite 2 det beste valget. Her betaler du ekstra for å kose deg ekstra med gamingen, og det i lang tid framover. Hver tast har en levetid på 80 millioner trykk, noe som isolert sett bør holde livet ut.

Tastaturet er kompatibelt med PC, PS4 og Xbox One.

Design og ytelse

De mekaniske, lineære HyperX Red-tastene kan være en utfordring hvis du er vant til et «flatere» tastatur med kortere vandring. Men når man blir varm i trøya løper fingrene nokså snublefritt over tastene. De er responsive nok – det merker man mens man fremdeles snubler litt. Men dette går som sagt over, og når man er vant til tastaturet er det sjelden det blir veldig feil. Kontaktpunktet er på 1,8 millimeter (ned i tastetrykket), mens tastenes totale vandring er på 3,8 millimeter.

Overgangen fra et mindre bråkete tastatur er antakelig tyngre å svelge. HyperX Alloy Elite 2 er nemlig ikke beskjedent, heller ikke når det kommer til lyd. Sånn sett er det ikke et egnet tastatur for et åpent kontorlandskap.

Mens vi er inne på lyd. Øverst til høyre på tastaturet er det plassert noen nyttige taster samt et volumhjul. Disse fungerer akkurat som forventet, men du merker på volumhjulet at HyperX Alloy Elite 2 ikke er billig, og det ruller ikke av gårde selv om du gir det god fart. Det setter nok både høyttalere og ører pris på.

(Image credit: Sindre Grading)

Tastaturet er ikke trådløst, slik en del er blitt i moderne tid. Det følger med en 1,8 meter lang kabel som splittes og krever to USB-A-åpninger av maskinen. Til gjengjeld tilbyr selve tastaturet en ekstra USB-port dersom det er behov.

HyperX Alloy Elite 2 er tung, cirka 1,5 kilo. Det sitter nær sagt som limt fast til skrivebordet, og det vil nok mange sette pris på.

La det bli lys

Lyset som skinner opp igjennom tastaturet og nærmest blender deg, kan som sagt dempes. Øverst til venstre på tastaturet finnes tastene som justerer på lys. Lysstyrken deles opp i fem ulike styrker, fra ikke noe lys i det hele tatt til full fest. HyperX Alloy Elite 2 lagrer tre ulike lysmoduser som man kan veksle mellom ved hjelp av en egen tast. I tillegg kan du veksle mellom vanlig modus og spillmodus.

I HyperX-appen kalt NGENUITY kan man leke litt og konfigurere lys og taster etter behov. Du kan for eksempel lyse opp bare de tastene du trenger mens du gamer, istedenfor at hele tastaturet skal lyse. Veldig avansert er det ikke, men det innbyr heller ikke til voldsom utforsking med mindre du har behov for å lage egne makroer eller skreddersy tastaturets gaming-modus.

Konklusjon

Det er ikke noe tvil om at HyperX Alloy Elite 2 handler mye om RGB-lyset. Hvis du er ute etter et solid tastatur som kan være fyrverkeri når du trenger det, kan dette definitivt være det rette for din gaming-setup. Baksiden av medaljen er at alt du måtte etterlate deg av rusk, støv og smuler mellom tastene, vil synes svært godt i flomlyset.

For dem som ikke er så opptatt av lyset, skal det selvsagt nevnes at fingrene trives godt på tastaturet når skriving eller gaming pågår for fullt. Tastene er raske og kontaktpunktet ligger fordelaktig til omtrent halvveis ned i vandringen. Og siden tastaturet er såpass tungt sklir det neppe unna når det koker litt i endgame.