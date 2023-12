Hvem er målgruppen til Samsung Galaxy S24?

Hva slags brukere vil Samsung Galaxy S24-serien passe best for, tro?

Samsung Galaxy S24 ser ut til å skulle lanseres midtveis i januar. Serien består sannsynligvis av Galaxy S24, Galaxy S24 Plus og Samsung Galaxy S24 Ultra.

Men med tanke på ryktene så langt – som spesifikasjonene til Samsung Galaxy S24 og designet til Galaxy S24 Ultra – ser det ut til at disse telefonene vil være iterative oppgraderinger i forhold til forgjengerne i Galaxy S23-serien. Med mindre Samsungs ambisjoner om å lage en «AI-telefon» fullstendig opphever det vi vanligvis kan forvente av en smarttelefon når det gjelder å være smart.

Så da står vi igjen med spørsmålet om hvem Galaxy S24 egentlig er til for? Vi forsøker å kaste lys over saken.

Brukere som ønsker å oppgradere fra Galaxy S21 og Galaxy S22

Med tanke på at kontrakter for telefonnettverk og operatører ofte varer i 24 måneder, har også sykluser for telefonoppgraderingrer en tendens til å komme i toårsperioder.

Så det er usannsynlig at alle unntatt de mest ihuga tilhengerne av Galaxy S-serien vil ønske å oppgradere fra Galaxy S23. Men folk med eldre telefoner, som Galaxy S22 eller Galaxy S21, kan vurdere en oppgradering.

Alminnelig logikk tilsier at de største oppgraderingene i både ytelse og brukeropplevelse, samt batterilevetid (på grunn av hvordan litium-ion-batterier forringes over tid), kan gjøres fra telefoner som er et par generasjoner gamle til de nye modellene.

Som vår kollega Philip Berne påpeker, er det nå vel verdt å vente på Galaxy S24-serien hvis du er på jakt etter en ny telefon.

Folk som er lei av iPhone

Apple lager utvilsomt utmerkede mobiltelefoner. Men å sitte fast i iPhone-økosystemet kan være et ork, og iPhone-modellene er så iterative at oppgraderingene ofte er utrolig kjedelige.

For folk som leter etter et alternativ og som er villige til å forlate komforten i iOS til fordel for Androids «villmarker» kan Galaxy S24 være et flott innfallspunkt. I virkeligheten er Android blitt utrolig smidig, med en solid appbutikk.

Ikke bare forventes standard- og Plus Galaxy S24-modellene å ha en trio av bakre kameraer og et design som ikke er et stort sprang unna iPhone 15 Pro, men de er også anslått å bli billigere. Og Samsung tilbyr mange apper og funksjoner på toppen av Android som kan gi Galaxy-telefonene en litt mer iPhone-lignende følelse sammenlignet med andre Android-telefoner. For enkelte kan dette bli litt i overkant, men når alt fungerer sammen med Samsung Cloud, gir det uansett en solid opplevelse.

Som sådan tror vi Samsung Galaxy-telefoner er de beste iPhone-alternativene. Galaxy S24 er verdt å vente på hvis du tenker på å droppe iPhone i 2024.

Brukere som vil ha en telefon som kan alt

Her snakker vi om Galaxy S24 Ultra, ettersom den forventes å være lik den allerede strålende Galaxy S23 Ultra, men tilbyr mer kraft og noen forbedringer, som eksempelvis kanter i titan.

Siden S23 Ultra i utgangspunktet var en telefon for folk som ville ha en Android-enhet som er god til å være en stor telefon, en gamingtelefon, en kameratelefon og en kompakt notatbok/digitalt lerret, venter vi oss at Galaxy S24 Ultra ikke blir så annerledes – og at den dermed appellerer til folk som vil ha den beste Android-mobilen på markedet.

Dessuten vil Galaxy S24 Ultra sannsynligvis få kraftige AI-funksjoner som ikke bare gjør telefonens smarte funksjoner smartere og raskere, men som også tilbyr generative AI-funksjoner som å komme med reiseruter for turer, svare på anrop for deg eller la deg komponere et fotografi på nytt uten å trenge mange års Photoshop-erfaring. Sistnevnte har vi sett i Google Pixel 8 og Pixel 8 Pro med Magic Editor.

Men vent og se …

Før du bestemmer deg for å forhåndsbestille en S24modell eller droppe din iPhone, vil det naturligvis være lurt å vente og se hva TechRadar mener om Galaxy S24-telefonene når de kommer på markedet. Tross alt er vi eksperter på mobilmarkedet og kan skille en teknologisk fadese fra en teknologisk diamant.

Men vi regner uansett med å bli imponert over alle modellene i Galaxy S24-familien og har store forhåpninger om at de kan lokke kunder tilbake til Android etter å ha brukt iPhone.

