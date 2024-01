«Ekte fotografier finnes absolutt ikke»: Samsung forsvarer fotoredigeringen til Galaxy S24

Som de fleste teknologikonferanser de siste månedene, ble Samsungs seneste Galaxy Unpacked-arrangement dominert av samtaler rundt AI. Samsung Galaxy S24 ble lansert med flere AI-drevne triks i ermet – fra toveis samtaleoversettelse til gest-basert søk – men én spesiell funksjon har virkelig skapt oppmerksomhet.

Generative Edit skal få sin debut med Galaxy S24. Med denne vil brukerne kunne kunstig slette, komponere og redigere deler av et bilde for forsøksvis å kunne oppnå fotografisk perfeksjon. Dette er ikke et nytt konsept, og eventuelle endringer som gjøres ved hjelp av denne generative AI-teknologien vil resultere i vannmerke og metadataendringer. Men sømløsheten som Galaxy S24 muliggjør slike redigeringer med, har forståelig nok gjort noen Unpacked-gjester bekymret.

Samsung er imidlertid overbevist om at den nye Generative Edit-funksjonen er etisk, ønskelig og til og med nødvendig i dagens verden fylt av feilinformasjon. I et avslørende intervju med TechRadar forsvarte Samsungs sjef for kundeopplevelse, Patrick Chomet, selskapets posisjon til AI og dens implikasjoner.

«Det var en veldig fin video av Marques Brownlee i fjor på månebildet», fortalte Chomet oss. «Alle sa: 'Er det falskt? Er det ikke falskt?’ Det var en debatt rundt hva som et ekte bilde egentlig er. Og faktisk er det ikke noe som heter et ekte bilde. Så snart du har sensorer for å fange opp noe, reproduserer du [det du ser], og det betyr ingenting. Det er ikke noe reelt bilde. Du kan prøve å definere et ekte bilde ved å si 'Jeg tok det bildet', men hvis du brukte AI for å optimalisere zoomen, autofokusen, scenen – er det ekte? Eller er alt filtre? Det er ikke noe virkelig bilde, punktum.»

Alle de tre Galaxy S24-telefonene har funksjonen Generative AI. (Image credit: Samsung)

«Men fortsatt er spørsmål rundt autentisitet meget viktige», fortsatte Chomet, «og vi [Samsung] tar tak i dette ved å erkjenne to forbrukerbehov; to forskjellige kundeintensjoner. Ingen av dem er nye, men generativ AI vil akselerere en av dem.

«En intensjon er å fange øyeblikket – å ville ta et bilde som er så nøyaktig og fullstendig som mulig. For å gjøre, det bruker vi mye AI-filtrering, modifikasjon og optimalisering for å slette skygger, refleksjoner og så videre. Men vi er tro mot brukerens intensjon, som var å fange dette øyeblikket.»

«Så er det en annen intensjon, som er å ville skape noe. Når folk går på Instagram, legger de til en haug med spennende effekter – de skaper en ny virkelighet. Deres intensjon er ikke å gjenskape virkeligheten, det er å lage noe nytt. Så [Generativ redigering] er ikke en helt ny idé. Generative AI-verktøy vil akselerere denne intensjonen eksponentielt i løpet av de neste årene [...] så det er et stort kundebehov for å skille mellom det virkelige og det nye. Det er derfor vår Generative Edit-funksjon legger til et vannmerke og redigerer metadataene, og vi jobber med regulatoriske organer for å sikre at folk forstår forskjellen.»

Når det gjelder AI-regulering, sa Chomet at Samsung «er veldig på linje med europeiske regler for kunstig intelligens», og bemerket at regjeringer har rett til å uttrykke tidlig bekymring rundt de potensielle implikasjonene av utbredt AI-bruk.

«Bransjen må være ansvarlig og den må reguleres», la Chomet til. Han bemerket at Samsung jobber aktivt med det. «Vår nye teknologi er fantastisk og kraftig – men som alt annet kan den brukes på gode og dårlige måter. Så det er riktig å tenke dypt på de dårlige måtene.»

Når det gjelder hvordan Generative Edit vil ende opp med å bli brukt på Samsungs nye Galaxy-telefoner, vil bare tiden vise. Kanskje vil funksjonen ganske enkelt hjelpe gjennomsnittlige smarttelefonbrukere (dvs. de som ikke er kjent med Photoshop) med å få bildene de virkelig vil ha, i stedet for å legge til rette for masseforfalskning. Det gjenstår faktisk fortsatt å se om generativ AI-teknologi som helhet vil være en fordel eller en hindring for samfunnet slik vi kjenner det.

