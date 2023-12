Nothing kan lansere en mellomklassemobil for å utfordre Google Pixel 8a

Nothing har så langt rukket å lansere to telefoner på flaggskipnivå (les gjerne vår test av Nothing Phone 2), men nå har vi hørt rykter om at den neste mobilen fra selskapet – drevet av OnePlus-grunnlegger Carl Pei – kan være rettet mot mot markedets mellomsjikt.

Dette kommer fra lekeren Sanju Choudhary (via Android Authority), som sier at en Nothing Phone 2a er under utvikling, og at den vil bli utstyrt med en 6,7-tommers AMOLED-skjerm, samt et kamera øverst i midten av toppen av skjerm.

Vi har ikke fått mer informasjon utover det, men det er vedlagt et uskarpt bilde. I mellomtiden har en annen kilde, Abhishek Yadav (via Notebookcheck), meldt at en Nothing-mobil har blitt registrert hos tilsynsmyndigheter i India – og i så fall burde en lansering ikke være så langt unna nå.

Nøyaktig hvor denne telefonen plasserer seg prismessig gjenstår å se, men Nothing Phone 2 selges for i overkant av 8400 kroner, så Nothing Phone 2a ville i så fall havne et sted under den prisen. Da snakker vi om en ganske rimelig mobiltelefon.

{Exclusive}A new Nothing Phone (Not the Phone 3) is in work 🔥✅Model Number :- AIN142 ✅Name :- Nothing Phone 2aSome known information i got :-✅6.7 inch AMOLED screen✅Centre alligned punch Hole display ✅Back panel of the device looks like the photo given#Nothing… pic.twitter.com/peJTz6CtItNovember 27, 2023 See more

Sterk konkurranse

Avhengig av prisen, kan det hende vi vil oppleve en direkte konkurrent til Google Pixel 8a, som ventes å dukke opp en gang i midten av neste år (Pixel 7a ble for ordens skyld lansert i mai 2023).

Nothing er absolutt ikke fremmed for billig maskinvare, etter å ha skapt merket CMF for å selge billige ørepropper og en billig smartklokke. Det ser imidlertid ikke ut til at Nothing Phone 2a vil bære CMF-merket.

Carl Pei har, som du kanskje vet, tidligere erfaring på dette området også, noe du kan lese mer om i vår anmeldelse av OnePlus Nord 2. En rekke virkelig rimelige telefoner har blitt sluppet under navnet Nord, designet for å appellere til de som vil ha mye for pengene.

Selvfølgelig tilbyr nesten alle mobilprodusenter både flaggskip- og mellomklassemobiler. Til og med Apple har sin iPhone SE-serie. Det virker nå sannsynlig at Nothing planlegger å bli med i den klubben.

