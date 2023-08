Får iPhone Touch ID igjen? Her er alt vi vet for øyeblikket

Vi venter oss en rekke nye funksjoner og endringer med iPhone 15, blant annet en USB-C-port i stedet for Lightning samt en Dynamic Island på alle modellene, slik at den ikke lenger er forbeholdt Pro-versjonene. Men hvordan er det med Touch ID?

Dette er en funksjon Apple fremdeles benytter på en rekke enheter, inkludert iPhone SE (2022), men som har forsvunnet, i hvert fall midlertidig, fra hovedmodellene. Flere brukere har ytret ønsker om å få denne funksjonen tilbake, og det har faktisk kommet noen hint om at Apple har planer om nettopp dette.

Men vil iPhone 15 eller noen av dens søsken (iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max) få Touch ID? I denne artikkelen tar vi en gjennomgang av tegnene som kan tyde på akkurat det – og de som ikke gjør det. Men først tar vi en repetisjon av hva Touch ID er.

Hva er Touch ID?

Touch ID betegner teknologien for fingeravtrykksleseren du finner i Apple-produktene. Den er en måte å benytte fingeravtrykket ditt til å sikre mobilen (eller en iPad eller Mac, for den sakens skyld). Den er forgjengeren til Face ID, som i stedet skanner ansiktet ditt.

Det later til at de aller fleste er tilfreds med det nyere Face ID, men det er flere Apple-enheter som fremdeles har fingeravtrykksleser, som for eksempel iPhone SE (2022).

Dessuten har Touch ID tidligere blitt integrert i knapper. Men det er mulig at Apple vil modernisere funksjonen ved å legge en fingeravtrykksleser under skjermen på en mobiltelefon, slik det er gjort med flere Android-mobiler.

Apples iPhone SE (2022) har Touch ID integrert i hjemknappen. (Image credit: Future)

Vil iPhone 15 få Touch ID?

Det korte svaret er sannsynligvis nei. Det er ingen nye lekkasjer som nevner Touch ID, og det finnes ingen bevis for at denne funksjonen faktisk kommer tilbake. Og ettersom selskapet trolig vil inkludere Dynamic Island på samtlige modeller i år, konsentrerer de seg nok fullt og helt om Face ID.

Men det er likevel ikke helt umulig. Vi har eksempelvis sett et Apple-patent for en teknologi for en skjermintergrert fingeravtrykkslesser og i et forskningsnotat som ble snappet opp av MacRumors hevdet analytikeren Ming-Chi Kuo at Touch ID under skjermen vil bli introdusert på en eller flere iPhone-modeller som blir lansert i løpet av andre halvår av 2023.

Det gjelder i så fall for iPhone 15-serien, ettersom disse mobilene ventes å bli avduket i september. Men selv om Kuo har en sterk merittliste på dette feltet, tillater vi oss å tvile på akkurat dette.

For det første er dette en gammel påstand som Kuo senere har gått tilbake på og dessuten tvitret at «den seneste undersøkelsen indikerer at nye iPhone-modeller som kommer på markedet i 2023 og 2024 kanskje ikke vil få Touch ID under skjermen». Formuleringen antyder at det ikke er fullstendig utelukket, men det virker ikke veldig trolig.

Dessuten har andre velkjente kilder utelukket at iPhone 15 får Touch ID. Mark Gurman hevdet for eksempel i sitt Power On-nyhetsbrev for oktober 2022 at Touch ID ikke ville komme tilbake til avanserte iPhone-modeller på lang tid.

Vi har ikke oppdaget noen tegn til Touch ID i iPhone 15-lekkasjene som har dukket opp. (Image credit: 9to5Mac)

Vil vi noensinne få Touch ID på en avansert iPhone igen?

Av det ovenstående kan man jo anta at Touch ID er utfaset for alltid, men det finnes likevel noen tegn som tyder på at funksjonen vil vende tilbake en dag – selv om det kanskje ikke blir med det første.

Så sent som i mars 2023 hevdet for eksempel en kilde at det ble arbeidet med en skjermintegrert Touch ID, men at den ikke vil komme på iPhone før 2-3 år etter at teknologien for en skjermintegrert Face ID, og dette ligger fremdeles noen år unna.

Denne påstanden burde man også ta med en solid klype salt, ettersom den kommer fra en veldig tidlig lekkasje og det er noe vi bare har hørt fra én kilde så langt. Hvis det faktisk viser seg å være sant, vil du trolig måtte vente helt til iPhone 19- eller iPhone 20-serien før Touch ID gjør comeback.

Face ID er ikke helt perfekt, men det er ikke så langt unna. (Image credit: TechRadar)

Hva er fordelene og ulempene med Touch ID?

Du lurer kanskje på hvorfor Apple i det hele tatt skulle vurdere å hente opp Touch ID igjen når de har Face ID. Det er et godt spørsmål.

Face ID er for det meste raskere og smidigere enn Touch ID noensinne kommer til å bli, ettersom du ikke engang trenger å berøre mobilen for å aktivere funksjonen. Dermed er det usannsynlig at Apple skulle erstatte Face ID med Touch ID.

Noe som imidlertid er mer sannsynlig, er at Touch ID kan opptre sammen med Face ID, noe som minner om det vi har sett på enkelte Android-telefoner.

Dette er en god løsning, ettersom det gir deg fingeravtrykksleseren som backup, i tilfelle Face ID av en eller annen grunn ikke klarer å skanne ansiktet ditt. Face ID er smidigere enn Touch ID, men det er enklere med Face ID enn å måtte taste inn pin-koden. Det skjer imidlertid sjelden at Face ID ikke får til å skanne ansiktet ditt, og skal man ha både Touch ID og Face ID, medfører det at det legges beslag på verdifull plass som kunne ha vært benyttet til andre komponenter. Dette kunne potensielt også gi den aktuelle mobiltelefonen en høyere utsalgspris.

Men hvis Apple skulle erstatte Face ID med Touch ID, kunne de kommet med et design uten forstyrrende elementer på skjermen, uten utstansing eller Dynamic Island. Det hadde det vært flott å se, men har vi litt flaks, vil det ikke ta så mange år før Face ID og frontkameraet også er skjult bak skjermen.

