Får alle iPhone 15-modellene en Dynamic Island?

Vil alle de fire iPhone 15-modellene få en Dynamic Island i stedet for det gamle skjermhakket? Her er lekkasjene og ryktene.

Med iPhone 14-serien opplevde vi større forskjeller mellom de ulike modellene enn vanlig. Her fikk basisversjonen iPhone 14 og iPhone 14 Plus den tradisjonelle utstansingen til frontkameraet, mens iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max kvittet seg med dette skjermhakket og erstattet det med nyvinningen Dynamic Island.

Du lurer kanskje på om det blir samme prosedyre denne gangen? Vil alle de fire modellene få Dynamic Island, eller er det noe annet vi har i vente?

Vi vet ikke svaret på dette ennå. Men vi har en ganske god antagelse, takket være en god porsjon lekkasjer og rykter. Nedenfor ser vi på hvilke versjoner av iPhone 15 som kan få en Dynamic Island. Men før det må vi se litt nærmere på hva Dynamisk Island faktisk er.

Hva er Dynamic Island?

Apple iPhone 14 Pro med nærbilde av Dynamic Island. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dynamic Island er Apples eget navn på et utstansing i skjermen på iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max. Denne utstansingen rommer frontkameraet og komponentene til Face ID.

Den erstatter utstansingen, eller «skjermhakket», som man har hatt på en lang rekke iPhone-modeller, og fører designet litt nærmere det man vanligvis forbinder med Android-modeller. Men her er utstansingen større, ettersom den rommer de nevnte sensorene for ansiktsgjenkjenning – og dessuten et kamera.

Men Apple har integrert dette området i selve brukergrensesnittet, derav navnet Dynamic Island. I stedet for bare å være en statisk utstansing, kan den utvide seg og trekke seg sammen, slik at den kan romme ulike varsler og kontroller, slik du ser på bildene nedenfor.

Image 1 of 3 Dynamic Islands utvidede musikknavigasjon. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Utvidet klokkevisning. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Navigasjonselementet når et vindu er aktivt i Apple Kart. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Når du for eksempel hører på musikk, kan den vise et lite bilde av albumcoveret og en visualisering av lydbølgene. Når du har gjort en tidsinnstilling, kan du følge nedtellingen her. Når en alarm ringer, vil det dukke opp en ristende alarmklokke i Dynamic Island.

Oppringninger, talememoer og mye annet kan også dukke opp i Dynamic Island, og størrelsen til det dynamiske området endres i tråd med det som skal vises, eller det kan deles i to fr å vise elementer fra to ulike apper.

Med et tapp på området åpner du appen knyttet til det som for øyeblikket vises i Dynamic Island. Med et langt trykk utvider du området ytterligere og får opp flere opplysninger eller kontrollmuligheter. Hvis du for eksempel hører på en lang, vil et langt trykk hente opp avspillingskontrollene.

Får iPhone 15 en Dynamic Island?

Beholder iPhone 15 skjermhakket fra iPhone 14? (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Så langt er det egentlig ikke noe som er bekreftet om iPhone 15. Alt vi har å holde oss til er lekkasjer og rykter. Men både lekkasjene og ryktene peker tydelig i retning av at den vil få en Dynamic Island.

I januar hevdet Mark Gurman, en analytiker med en sterk merittliste når det gjelder Apple-lekkasjer), at iPhone 15 får en Dynamic Island. En annen kilde, som er like pålitelig, uttalte senere at alle iPhone 15-modellene får Dynamic Island.

Vi har dessuten sett en lekkasje som angivelig vise glasspanelet som dekker fronten til iPhone 15, og her ser man en Dynamic Island. Det finnes også dummy-enheter av iPhone 15 med Dynamic Island.

Dessuten er det ingen kilder som har sagt at iPhone 15 ikke vil få Dynamic Island. Og ettersom en rekke pålitelige kilder mener den vil dukke opp uten å møte innvendinger. Derfor tror vi at iPhone 15 faktisk får Dynamic Island, og altså ikke det tradisjonelle skjermhakket.

Hva med iPhone 15 Plus?

Slik kan iPhone 15 Plus bli seende ut. (Image credit: 9to5Mac)

De ovennevnte lekkasjene som omtaler iPhone 15 med Dynamic Island presiserer for det meste at alle de fire kommende modellene vil få en slik. Dermed gjelder det også iPhone 15 Plus.

Det er også enkelte lekkasjer som spesifikt omhandler nettopp iPhone 15 Plus, blant annet noen lekkede skjemaer 9to5Mac har sikret seg, slik at de kunne fremstille flere uoffisielle renderinger av iPhone 15 Plus – med Dynamic Island. Du kan se en av disse renderingene nedenfor.

Det er heller ingen tipsere som har påstått at iPhone 15 Plus ikke vil få Dynamic Island. Og det ville faktisk ha vært litt merkelig om Apple utstyrte basisutgaven av iPhone med Dynamic Island og ikke gjorde det samme med iPhone 15 Plus. Plus er jo tross alt bare en større utgave av standardversjonen.

Derfor vil enten begge disse mobilene få Dynamic Island, eller ingen av dem. Vi heller mot at begge får det.

Får iPhone 15 Pro og Pro Max også dette?

Dette kan være iPhone 15 Pro. (Image credit: 9to5Mac)

iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max (eller iPhone 15 Ultra, som det er en mikroskopisk mulighet for at den blir kalt), ligger enda bedre an når det gjelder å få Dynamic Island. Deres forgjengere har tross alt dette, så selv om det er fullt mulig for Apple å endre designet i år også, virker det lite trolig, ettersom selskapet har for vane å beholde designelementer i hvert fall i et par år.

Dessuten peker de forskjellige lekkasjene mot Dynamic Island også her. Mange av disse er nevnt eller lenket til ovenfor, men det finnes dessuten flere renderinger av iPhone 15 Pro som viser dette elementet. En av dem ser du over.

Dermed ville vi bli svært overrasket om det skulle vise seg at iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max ikke får Dynamic Island. Men alt dette får vi vite sikkert i september, det ventede tidspunktet for Apples avduking av iPhone 15-serien.

