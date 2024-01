Apples iPhone AI-funksjoner kommer angivelig i 2024 – og her er hva du kan vente deg

Det ser ut til å bli enda et stort år for generativ AI. En av de største nyhetene kan være Apples AI-oppgraderinger for iOS 18 og iPhone, som angivelig er i rute mot en kunngjøring på WWDC 2024 i juni.

Vi har tidligere hørt at Apple planlegger å avduke AI-oppdateringer til Siri, Messages, Apple Music, Pages og mer under utviklerkonferansen i år. Bloombergs Mark Gurman har bekreftet at disse kunngjøringene fortsatt er i rute mot en avduking på WWDC 2024.

Grunnlaget for disse oppgraderingene er tilsynelatende en stor språkmodell (LLM) kalt Ajax, som Apple tilsynelatende har testet siden tidlig i 2023. Men det som er interessant med disse siste ryktene er hvor bredt Apple tilsynelatende planlegger å bruke funksjonaliteten til maskinvare og programvare, og ikke bare på iPhone.

Vi har allerede hørt at Apple planlegger å gi Siri en stor oppdatering for å muliggjøre mer avanserte samtaler, som ChatGPT. Dette er noe de uten tvil må gjøre for å kunne holde tritt med AI-konkurrenter i 2024. Men Gurman hevder også at Apple planlegger å legge til funksjoner som «automatisk oppsummering og autofullføring» til kjerneapper som Pages og Keynote.

Et utvilsomt høydepunkt er imidlertid at Apple tilsynelatende «jobber med en ny versjon av Xcode og andre utviklingsverktøy som vil bygge inn AI for kodefullføring». Hvis utviklere kan utnytte kunstig intelligens til både å skrive kode og lage nye AI-funksjoner, kan det dramatisk forbedre kvaliteten på tredjepartsapper på din iPhone. Dette følger i kjølvannet av nyheter i desember om at Apple i det stille hadde kommet med en ny versjon av maskinlæring kalt MLX for Apple Silicon.

Men hva med de dårlige nyhetene? Gurman hevder at «hele Apples generative AI-visjon» ikke vil virkeliggjøres før tidligst i 2025. Med tanke på hvor langt bak Apple ser ut til å være med teknologien, bør vi i det minste få vår første titt på neste generasjons AI-oppgraderinger i juni på WWDC 2024.

Hvilke AI-funksjoner kan vi få se på iPhone?

iPhone har allerede flere funksjoner som tar i bruk maskinlæring, for eksempel Personal Voice (over) som kan lage en nesten nøyaktig kopi av stemmen din. (Image credit: Apple)

Det sies at Apple bruker over 1 milliard dollar i året på det store AI-prosjektet sitt. Selv om det ikke er mye sammenlignet med de 100 milliardene som angivelig er brukt på utviklingen av Apple Vision Pro, headsettet med blandet virkelighet som nå er veldig nær lansering, er det fortsatt en heftig sum for programvare. Så hvilke godbiter kan det gi til iPhone-modellene våre?

Den største er nok den neste generasjons Siri-assistenten som det lenge har versert rykter om. Hvis du har prøvd å bruke ChatGPTs gratis talefunksjon på iPhone, vil du vite at den er en mye bedre samtalepartner enn Siri – selv om også den fortsatt skjemmes av feil svar.

Legg den slags ferdigheter inn i iOS 18, og vi bør få forbedret stemmekontroll i vår iPhone. Dette burde fungere spesielt godt hvis du har AirPods. Med andre ord, ikke kommandoer bestående av to setninger, men en genuint smart assistent som kan håndtere flere forespørsler samtidig, som blant annet smarthjemkommandoer og kalendersammendrag.

I tillegg kan vi vente oss å se at AI vises i meldinger for å hjelpe deg med å svare på spørsmål og autofullføre setningene dine. Apple har brukt maskinlæring for å forbedre nøyaktigheten til iOS-tastaturet i noen år nå, så dette ville være en naturlig utvikling av dette arbeidet.

Ifølge Gurman planlegger Apple også å gi Apple Music et stort løft med AI-funksjoner, som å bruke den til å lage bedre automatiserte spillelister. Dette vil få Apple Music til å begynne å ta igjen Spotify, som allerede har kommet med lignende funksjoner, for eksempel AI DJ.

Noen store spørsmål gjenstår om Apples AI-kunngjøringer for WWDC 2024. Vil Apple for eksempel omtale iOS 18-funksjonene som «AI-drevet»? Tidligere har begrepet vært unngått til fordel for det mindre brukte (men ofte mer nøyaktige) «maskinlæring».

Vil AI-funksjonene bare fungere på enheter, eller vil noen bli forsterket av skybehandling? Google Pixel 8s nye Video Boost with Night Sight-funksjon er avhengig av den ekstra kraften fra skyen, men Apples fokus på personvern kan bety at de holder seg til lokal behandling. Hvis ja, vil de nye AI-funksjonene være begrenset til nyere utgaver av iPhone? Og hvilke modeller?

Vi burde få svarene på alle disse spørsmålene – og mye mer – om omtrent fem måneder på WWDC 2024.

