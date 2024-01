Apple kan endre lagringsteknologi for iPhone 16, og det kan bety en 2 TB Pro-modell

En lekkasje antyder at Apple vil kunne by på 2 TB lagringsplass for sine modeller iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max.

Den maksimale lagringen du kan få i en iPhone har vært 1 TB i ganske lang tid nå. Det var allerede tilgjengelig med iPhone 13 Pro, og selv ikke den nyeste toppmodellen iPhone 15 Pro Max overskrider dette nivået. Men med iPhone 16-serien kan Apple doble den maksimale lagringsplassen – til hele 2 TB.

Opplysningen kommer fra tipseren yeux1122 og ble lagt ut på Naver (en sørkoreansk bloggside), via 9to5Mac. Kilden hevder at iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max vil komme på markedet i en størrelse på 2 TB og at dette skyldes at Apple har byttet til QLC (Quad-Level Cell) flashminne.

For øyeblikket benytter Apple TLC-minne (Triple-Level Cell) og en overgang til QLC vil gi rom for mer lagringskapasitet på samme fysiske plass, slik at Apple potensielt kan levere 2 TB lagringsplass uten å ta opp mer plass inne i telefonen enn 1 TB lagring gjør det for øyeblikket.

Ikke første gang QLC nevnes

Vi hørte også fra en annen kilde nylig at iPhone 16-serien kan bytte til QLC-minne, selv om de ikke nevnte et nytt lagringsalternativ på 2 TB.

Yeux1122 har en blandet historikk når det gjelder lekkasjer, så vi vil ta denne nye påstanden med en klype salt – spesielt med tanke på at den samme lekkeren tidligere oppga at iPhone 15 Pro ville bli tilgjengelig i en lagringsvariant på 2 TB, noe som åpenbart ikke skjedde.

Det kan være fornuftig av Apple å øke lagringskapasiteten hvis QLC-minne benyttes. Denne endringen i minneteknologi er imidlertid bare et rykte for øyeblikket, og det er også mulig at yeux1122 rett og slett gjetter at 2TB vil bli tilbudt hvis denne endringen faktisk skjer .

Selv Samsung Galaxy S24 Ultra stanger i taket med 1 TB lagringsplass, så når det gjelder Apples konkurrenter, er det ikke mye insentiv til å øke lagringsplassen på iPhone 16 Pro-serien. Men når disse telefonene lanseres, vil det ha gått tre år siden det siste lagringsløftet. Det er ganske lang tid, og for videoskapere kan en økning i kapasiteten være nyttig.

Hvis iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max faktisk får et lagringsalternativ på 2 TB, kan Apple også potensielt øke lagringsplassen for standardutgaven av iPhone 16 samt iPhone 16 Plus til maksimalt 1 TB. Da kan de kanskje også fase ut kapasiteten på 128 GB – i det minste for noen modeller – men det er bare spekulasjoner.

Fordeler og ulemper

Det er også andre grunner til at Apple kanskje vil bytte til QLC-lagring. I stedet for å tilby mer lagring på samme fysiske plass, kan det gjøre det mulig for bedriften å redusere størrelsen på lagringskomponentene. Dermed vil de kunne frigjøre plass til andre komponenter, for eksempel et større batteri.

QLC-lagring er også potensielt billigere å produsere. Disse besparelsene vil kunne overføres til forbrukerne. Denne typen lagring er imidlertid mindre pålitelig og kan resultere i lavere skrivehastigheter.

Disse negative egenskapene sår tvil om hvorvidt Apple faktisk ville bytte til QLC-lagring, men antagelig vil Apple se at det positive oppveier det negative hvis det skjer. Hvis det dessuten skulle føre til 2TB-modeller, vil det i det minste være til nytte for enkelte brukere.

Vi vet ikke sikkert før iPhone 16-serien lanseres, noe som sannsynligvis ikke vil skje før i september, og det vil garantert komme mange flere lekkasjer og rykter frem til da.

Kjøp deg en iPhone 15 i dag