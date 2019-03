Xiaomi Mi Band 4 kommer senere i år

Xiaomi Mi Band 3 er ikke det mest avanserte aktivitetsarmbåndet på markedet, men den lave prisen gjør det likevel veldig populært. Dermed er det ikke noen stor overraskelse at Xiaomi vil følge opp suksessen med Mi Band 4 senere i år.

Da CFO David Cui hos Huami (som eier Xiaomi) ble spurt om selskapet skulle slippe et nytt aktivitetsarmbånd i mars eller april under et konferansemøte med aksjonærer, svarte han at Mi Band 4 er på vei.

Det vil derimot ikke skje med det aller første, ifølge Cui:

– Mi Band 4 blir lansert i år, i 2019. Jeg er ikke så sikker på om det blir i mars eller april, men det blir i år.

Vi vet fortsatt ingenting om hvilke nye funksjoner Mi Band 4 eventuelt vil få, men Cui bekrefter at selskapet skal gi det noen høydepunkter så du skal bli fristet til å oppgradere.

Utover det sa Cui at de lærer noe mer for hver generasjon, og at de alltid yter bedre. Det er alt vi får vite for nå, men det gjør oss i hvert fall spente på hva Mi Band 4 kan bringe med seg.

Bare ikke forvent at Mi Band 4 skal snu opp ned på markedet. Xiaomi satser først og fremst på å tilby et billigst mulig produkt, som fortsatt har nok funksjoner til å være nyttig på håndleddet.

Vi forventer at den filosofien videreføres med Mi Band 4, men vi får altså ikke vite noe sikkert før senere i år.

Kilde: XDA Developers