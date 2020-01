X by Kygo tar sikte på støydempingstronen med Xellence

Under CES 2020 i Las Vegas lanserte X by Kygo (tidligere Kygo Life) Xellence, en ny serie helt trådløse ørepropper med aktiv støydemping, og kaster seg med det inn i kampen om kundene i et segment der busta for tiden fyker.

X by Kygo har på kort tid klart å vise at en norsk aktør kan klare å hevde seg i et marked der teknologihoppene gjøres tett og lovordene sitter løst, og våre anmeldere har flere ganger vært overrasket over hvor godt nordmennene henger med i svingene når det gjelder lydkvalitet, selv om prisnivået til tider har vært mindre besnærende. I 2020 skal selskapet prøve seg i USA, og starter friskt med Xellence.

Kyrre og gjengen kaster seg nemlig inn i kampen om kundene som er ute etter det aller gjeveste og mest praktiske innen bærbar lyd. I det øverste sjiktet ørepropper er det ofte bare ørsmå marginer som utgjør forskjellen mellom den nye kongen på haugen og produkter som ikke når helt opp, så hva kan X by Kygo tilby kontra størrelser som Sony, Apple og Jabra?

Lyd tilpasset dine ører

Formfaktoren til Xellence er velkjent, to helt trådløse ørepropper som kommer i et ladeetui, og alle de nyeste tilkoplingsstandardene og teknologiene er på plass (som BT 5.0, aptXTM og hybridisert aktiv støydemping med mikrofon både på innsiden og utsiden) – men det kanskje mest interessante er at X by Kygo-appen og Xellence har integrert Mimi-teknologi, som via lyttetester lager lydprofiler spesialtilpasset akkurat dine ører. Tenk på det litt som en visitt til ørelegen, der man kartlegger hvordan livet har formet nettopp din opplevelse av lyd, og der man prøver å få det beste ut av ens nåværende hørsel.

Lanseringsprisen i USA ligger på $299, og skal man sammenligne med for eksempel Sony WF-1000XM3 eller Apple AirPods Pro, så legger Xellence seg på et noe dyrere nivå, men om X by Kygo treffer blink med både den aktive støydempingen og Mimi-teknologien kan det likevel hende at dette er nok til å hevde seg helt i toppen – og er man ute etter det beste står ofte sparekontoen lagelig til for hugg.