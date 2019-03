VR kommer til Nintendo Switch i form av to ulike Labo-sett

Ryktene har gått i flere år, og nå får Nintendo Switch endelig VR-støtte – riktignok i form av to nye Labo-sett.

Det komplette settet som har fått navnet Nintendo Labo: VR Kit skal gå for 79.99 dollar, noe som bør bety en norsk pris på rundt 800 kroner, og vil komme med VR-briller og programvare i tillegg til de fem pappsettene Wind Petal, Camera, Elephant, Bird og Blaster.

I tillegg tilbyr Nintendo også et Starter Kit til 39.99 dollar eller rundt 400 kr, som vil inkluderer brillene og en Blaster. Resten av figurene fra det komplette settet skal selges som to utvidelsespakker på et senere tidspunkt for 19.99 dollar eller rundt 200 kroner hver.

Labo VR Starter Kit (Bilde: Nintendo)

– Vi ville lage en opplevelse som la til rette for både virtuelle og virkelige interaksjoner blant slippere ved å sende rundt Toy-Con-kreasjoner, sier den nyinnsatte sjefen for Nintendo of America, Doug Bowser, i en pressemelding.

Vi vet ikke nøyaktig når de to nye Labo-settene kommer i salg i Norge, men de skal slippes 12. april i USA og det er ventet at de skal slippes i Europa rundt samme tid.