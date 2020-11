Vi prøver PS5 for første gang: En titt på designet, DualSense og «Astro's Playroom»

Etter å ha sett den i fotoer og videoer i månedsvis har vi endelig fått muligheten til å prøve PS5 – vi har hatt god tid til prøve DualSense-kontrolleren og det innebyggede spillet, «Astro's Playroom», og kan fortelle deg hva du kan forvente deg av innholdet i esken.



Vi kan for første gang snakke om hvordan det er å spille spill på konsollen – for å være nøyaktige kan vi presisere at det er snakk om «spill» i entall, siden vi kun har fått prøve «Astro's Playroom». Likevel har dette gitt oss en god pekepinn på hvordan det oppleves å spille på konsollen.



Det er for tidlig å diskutere hva konsollen virkelig kan klare, og hvordan det er å navigere rundt i PS5-brukergrensesnittet, men vi kan endelig snakke om selve konsollen, designet – og mest viktig av alt – vårt førsteinntrykk av Sonys gamingmaskinvare av neste generasjon.



Velkommen til fremtidens konsollspilling – dette er vår første titt på PS5.

PS5, i esken: Det viktigste er ikke det ytre

PS5-esken gjør relativt lite ut av seg. Her får man ingen bilder fra nestegenerasjonsspill eller kul nymotens grafikk, men den gjør jobben når det gjelder å informere om viktige nøkkelpunkter: Esken bekrefter for eksempel at vi får 825 GB med lagring på konsollen, istedenfor en full terabyte samt snakker kort om 3D-audio-teknologien.



Xbox Series X-innpakkingen skryter av støtte for både Dolby Vision og Dolby Atmos, men på PS5-esken får man bare tre nøkkelord på fronten: 4K/120 og 8K, fulgt av akronymet HDR. Disse detaljene beviser selvsagt at dette er en kraftig konsoll men ellers får man få faktiske spesifikasjoner – baksiden nevner konsollens SSD og spesiallagede CPU.

Inni esken får du konsollen, en trådløs kontroller, stativet, én HDMI-kabel som nesten helt sikkert er HDMI 2.1-kompatibel (det later til å være den samme som man fikk med PS4 Pro), samt en strømledning, en USB-C-til-USB-A-kabel til å lade DualSense-kontrolleren og brukermanual/garanti-informasjon.



Du får også, teknisk sett, ett spill i esken – altså «Astro's Playroom», hvilket, som tidligere nevnt, kommer ferdig installert på alle PlayStation 5-maskiner.

PS5, design: Velkommen til en fremtid med utallige vifter

Invasjon fra rommet (Image credit: Sony) PS5 er nesten komisk stor, og derfor må du tenke deg om to ganger før du bestemmer deg for å gå til innkjøp med inneværende TV-møblement. Ærlig talt, den er faktisk så stor. Dette er, for ordens skyld, den største konsollen Sony noensinne har laget, og det med litt margin. Den ruver over PS4 Pro når det gjelder høyde, dybde og lengde. Én ting den derimot er god på, i alle fall etter det vi erfarer: kjøling. Maskinen later til å være både stillegående og kald.

Hvis spillkonsoller hadde vektklasser ville PS5 befinne seg i tungvektsdivisjonen: Vi målte den til å være rundt 38,8 cm x 8 cm x 26 cm (H x B x D) – men de kurvede kantene gjorde at det ikke var helt enkelt å gjøre nøyaktige målinger – og vektnålen landet på 4,5 kilogram.



På grunn av størrelsen og vekten kommer du til å måtte bruke det stødige stativet som følger med, som både tåler vekten og har nok plass til konsollen. Det optiske drevet gjør PS5 en del tykkere på en side ned mot basen av maskinen – men ender du opp med PS5 Digital Edition vil ikke konsollen ha et optisk drev overhodet, og vil dermed ha samme størrelse på begge sider.

Selv om PS5 ikke akkurat er den minste maskinen, ser den likevel ganske elegant ut med sitt tofargede design med kurvede kanter og de behagelige LED-lysene som går langs innsiden av kanten på konsollen. Det helt hvite skallet ligger rundt en speilblank svart kjerne som, for noen i TechRadar-teamet, ser ut som en reversert Oreo-kjeks.



Når det gjelder porter finnes det USB-A- og USB-C-porter på fronten mens på baksiden finner man to USB-A-porter, én HDMI 2.1-utgang, én Ethernet-port og en inngang for strøm. Konsollen har ingen proprietære porter, og det føles bra ut denne gangen. Dette er nesten identisk med det man finner på Xbox Series X, men X har i tillegg en plass der man kan sette inn (spesiallagede) eksterne SSD-er.

Det vi ikke har så mye til overs for når det gjelder PS5-designet er at stativet kan være litt vrient å forstå noe av ved første øyekast. Ja, det passer enten på bunnen eller på siden av konsollen, men å finne ut av nøyaktig hvordan konsollen skal passe inn i stativet er ikke nødvendigvis så lett.



Vi er heller ikke store fans av ventilasjonen som befinner seg på alle sidene av konsollen, men fordelen med dette er selvsagt at PS5 er en nokså stillegående konsoll, og holder seg overraskende kald under bruk.



Vi har ikke fått stresset maskinen skikkelig med en lang gaming-økt ennå – vi må nok antageligvis teste eksempelvis «Spider-Man: Miles Morales» eller «Demon's Souls»-remaken om man skal utfordre maskinvaren – men så langt har systemet vært nærmest helt stillegående og har heller ikke generert mye varme.

(Image credit: Future)

PS5, DualSense: Den mest behagelige PlayStation-kontrolleren noensinne?

Et skikkelig generasjonshopp (Image credit: Sony) DualSense-kontrolleren som følger med PS5 har haptisk feedback og adaptive trigger-knapper, hvilket i tospann utgjør en helt ny opplevelse av å spille. Følelsene som kan manes frem er ofte bemerkelsesverdig spesifikke, og gir Sony rett i at DualSense vil føre til mer innlevelse. Selv om vi tviler på at alle utviklere kommer til å bruke alt kontrolleren har å by på er mulighetene nærmest endeløse, og kontrollerens potensial gjør at vi er optimistiske med tanke på fremtidige implementeringer i spill.

For å kunne navigere i denne helt nye spillverdenen trenger man en ny kontroller – nemlig Sony DualSense, som vi fikk stifte bekjentskap med tidligere i år. Kontrolleren føles ganske lik ut som DualShock 4, som fulgte med PS4, og er ekstremt komfortabel å holde i over lengre tid.



Når man plukker opp DualSense-kontroller merker man at den er lett og velbalansert, og mesteparten av vekten hviler der man griper kontrolleren med hendene. Selv om mesteparten består av matt hvit plastikk er undersiden av der man holder laget av et litt mer røft materiale med en tekstur som gjør at kontrolleren er enkel å holde, og det virker ikke som om den kommer til å dette ut av våre hender med det første.

På fremsiden av kontrolleren finner man den tradisjonelle D-paden og de sedvanlige PlayStation-knappene, som nå mangler farger, men har en slags transparent plastikk som matcher resten av konsollens futuristiske estetikk. Sammen med disse finner man en share-knapp, en PS-knapp og en knapp for å slå av mikrofonen.



Fronten av DualSense-kontrolleren ar også to nye konkave kontrollstikker med en gummi-finish på ytterkantene som henger godt i fingrene, mens styreflaten, som har en et LED-lys under seg, ligner mye på den man finner på DualShock til PS4.

På baksiden finner du trigger- og bumper-knappene samt USB-C-porten du vil komme til å bruke til å lade kontrolleren. Etter at vi fikk spilt litt føltes bumper-knappene litt løse, men trigger-knappene er regelrett fantastiske, takket være den adaptive feedbacken som lar utviklere programmere motstanden man føler i henhold til hva som skjer i spillet man spiller, noe som gjør at man kan føle opplevelsen av for eksempel å trykke ned gasspedalen på en bil, eller å trekke en buestreng tilbake – dette er et stort fremskritt for haptisk feedback i Sony-maskinvare.



Sist, men ikke minst, får man en 3,5 mm-lydutgang som lar deg plugge inn ditt eget hodesett, om du eksempelvis ikke vil bruke kontrollerens innebyggede hodesett (eller ta i bruk 3D-lyden, som først vil være å finne til hodesett.)

(Image credit: Future)

PS5, førsteinntrykk av spill: «Astro’s Playroom» er tøysete, gøy og ikke det helt store

En trojansk hest (Image credit: Sony) Hvis du er ute etter en fantastisk presentasjon av hva PS5s DualSense-kontroller kan gjøre, så er «Astro's Playroom» det du leter etter. Haptisk feedback og adaptive trigger-knapper brukes på oppfinnsomme måter, og vil ikke bare overraske, men være kime til regelrett glede. Du kan virkelig føle de forskjellige materialene Astro løper over og objektene man er i kontakt med. Selv om mange vil avfeie spillet som bare noe rask som følger med, så er dette rent faktisk en opplevelse som virkelig kan få deg til å forstå Sonys visjon.

Selv om alle ser frem til å spille «Demon's Souls» og Marvels «Spider-Man: Miles Morales» ved lansering, så er teknisk sett det første offisielle PS5-spillet det som kommer forhåndsinstallert på maskinen, nemlig «Astro's Playroom».



Vi kommer ikke til å legge noe imellom her: «Astro's Playroom» er tøysete, gøy og kommer antageligvis ikke til å vinne mange spillpriser i 2020. Dette er en oppfølger til «Astro Bot: Rescue Mission», og for ordens skyld et plattformspill som gjemmer artefakter (fra Sonys maskinvarekatalog) i eksotiske spillområder. Du finner blant annet en PlayStation VR Aim Controller gjemt i en snøfonn i et kart, for eksempel, mens i et annet (tenkt) kart kan man finne en PlayStation Portable i en høysåte (det andre eksempelet fant vi på, siden vi bare kan snakke om det første kartet, men du skjønner tegninga.)

Det første kartet i spillet inneholder omtrent 25 % av spillet (anslår vi), og mye av dette fungerer som en introduksjon til hva den nye DualSense-kontrolleren kan gjøre, og man får her en slags presentasjon av konsollens raske lastetider, høye FPS og adaptive trigger-knapper.



Brettet vi fikk spille het Cooling Springs, og lignet en hel del på et isbrett fra «Super Mario Galaxy» eller «Mario Odyssey», med en rekke samleobjekter spredt utover overalt og skjulte hemmeligheter utenfor allfarvei. Man får servert varierte fiender, der mange er gjengangere fra det forrige Astro-spillet, og man får også ta i bruk en rekke forskjellige transportmidler – som eksempelvis en diger springfjær – noe som hjelper på å gjøre spillet ganske så innholdsrikt.

Det som først og fremst slo oss da vi spilte var hvor glatt og silkemykt det hele føltes på vår 4K / 60 Hz-TV med HDMI 2.1, hvor hvor raskt alt ble lastet inn. Nei, vi klarte ikke å få i gang den myteomspunne 4K / 120 Hz-spillingen vi har hørt Sony snakke varmt om de siste månedene, men selv ved 4K / 60 Hz var PS5s bilderate bunnsolid og det hele hadde en enorm gli.



Vi kommer antageligvis ikke til å investere mer tid enn det det tar å runne spillet over den kommende uken, og vil deretter avinstallere spillet for å få tilbake de 10 gigabytene det tar på konsollen, men vi er glade for å ha fått testet «Astro's Playroom» åkkesom, selv om det bare var snakk om en drøy halvtime.

(Image credit: Future)

Vårt foreløpige førsteinntrykk

Før du i det hele tatt slår maskinen på føles PS5 futuristisk ut. Skallet på utsiden av PlayStation 5-designet virker litt krøkkete, men det hele ter seg som maskinvare av et visst kvalitetsnivå. På samme måte virker DualSense-kontrolleren like romalder-aktig som selve konsollen, men er veldig komfortabel i bruk over lengre tidsperioder. Ny funksjonalitet, som mute-knapp (til mikrofonen) og adaptive trigger-knapper er flotte nyvinninger i Sonys kontrollerdesign, og vi gleder oss stort til å finne ut av hvordan dette kommer til å fungere i praksis i andre spill.



Sist, men ikke minst, vår første spille-økt hadde en enorm gli på en 4K-TV med HDMI 2.1. «Astro's Playroom» er ikke akkurat noe «God of War», men det er en artig introduksjon til alt det nye ved konsollen, samtidig som man feirer Sony PlayStation-historikken. Vi får maur i buksa av å tenke på at tiden snart er inne for lansering, og klarer knapt å vente på å få spille mer.