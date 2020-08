Elektronikk selger som aldri før i Norge – gjør et kraftig byks på 18 prosent i 2020

Elektronikkbransjen presenterte i dag halvårstallene for de første seks månedene av 2020, og ikke overraskende har koronapandemien hatt innvirkning på nordmenns kjøpsvaner. Salget av elektronikk i alskens former har steget enormt, og bransjen som helhet opplever en oppgang på hele 18 prosent målt i verdi på enheter solgt.

Som vanlig er salgstallene ujevnt fordelt, og ikke alle er like heldige med hvordan de nye bruksmønstrene slår ut. Foto og video-bransjen sliter fortsatt med lave salgstall, og går ned ytterligere 28 prosent målt i antall enheter solgt, samtidig som mobiltelefoner (gjerne da med stadig bedre kamerafunksjonalitet) fortsetter å selge bra, målt i totalverdi. Som tidligere er den generelle trenden at nordmenn kjøper færre produkter, men til gjengjeld bruker mer penger ved anskaffelse av nye duppeditter; noe som tilsier at vi går for flaggskip-modellene når vi går til innkjøp av ny mobil, og heller venter noen år til neste gang vi bytter telefon – og når man går rundt med periskoplinser med 100x zoom i lommen kan gjerne terskelen for å kjøpe speilrefleks eller speilløst bli høy.

«Det siste året har de store produsentene kommet med stadig mer avanserte og dyrere toppmodeller, og nordmenn liker å handle fra øverste hylle», sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Marte Ottemo fastslår at trenden fortsetter: Nordmenn kjøper færre, men dyrere modeller. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Hjemme best

Både store og små har holdt seg mye i heimen det siste halvåret, og det reflekteres i store utslag på salg av elektronikk. De aller største hoppene i salgstall ser vi innen hjemmekontor og gaming, der en økning på hele 50 prosent har funnet sted. I tillegg har nordmenn lagt sin elsk på robotstøvsugere og kaffemaskiner, som har steget med henholdsvis 31 prosent 23 prosent målt i verdi. Det er ikke vanskelig å tenke seg til årsaken. Når hjemmeskolen er gjennomført og man prøver å få gjort unna dagens gjøremål på hjemmekontoret er det godt både å ha en dugelig laptop, en god kopp kaffe, en PS4 som poden kan sysle med og en hjelpende hånd til gulvvasken. Tidsklemma rammer alle, og 2020 er året vi valgte å effektivisere husholdningen.

«Salget økte kraftig i mars, da den mest omfattende nedstengningen skjedde, men nordmenn fortsatte å kjøpe disse produktene også gjennom sommeren. Det var nok mange som syntes det var greit å jobbe fra kjøkkenbordet en stund, men når anbefalingene om hjemmekontor fortsetter går flere til innkjøp av utstyr for å kunne jobbe mer behagelig hjemmefra», sier Jan Røsholm, Administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

De absolutt største hoppet i antall salg har, kanskje ikke overraskende, vært innen frysebokser. De mer pragmatiske av oss har innsett at det kan være lurt å ha et nødlager på lur hvis noe uforutsett skulle inntreffe – og grunnet COVID-19 har en ny generasjon gourmander blitt født. Veksten er på hele 77 prosent, så nå skulle man tro at vi er godt rustet til å lage mat hjemme i overskuelig fremtid.

Når det gjelder TV-er er 55 tommer fortsatt folkestørrelsen i Norge, og selv om 65 tommersmodellene tar innpå er det likevel kun 25 prosent av oss som har tatt spranget opp i størrelse. Vi fortsetter likevel å kjøpe UHD/4K-modeller, og per nå mangler kun 8 prosent av TV-er solgt i Norge støtte for høyoppløselig innhold.

På to hjul

Elsparkesykler selger bedre enn noensinne – det var ikke bare et blaff i 2019 – og bare i første halvår av 2020 har vi nordmenn kjøpt rundt 100 000 nye elektriske doninger til privat bruk. Dette samtidig som utleiebransjen også er i sterk vekst.

«Mikromobilitet er virkelig i vinden, og vi kan spekulere i om en del av økningen kommer av restriksjonene på bruk av kollektivtransport de siste månedene», sier Røsholm.