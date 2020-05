60 % av bildene vi nordmenn tar, tas med mobilkameraet

Nordmenn tar over 1800 bilder i året, og andelen tatt med mobilkamera setter ny rekord. Nå skriver vi også ut mobilbildene i større grad enn før.

Det norske folk tar nå i gjennomsnitt 1833 bilder i 2019, mot 1676 bilder i 2018. Det er ny rekord siden Stiftelsen Elektronikkbransjen startet sin fotoundersøkelse i 2014. Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse.

Dette melder Stiftelsen Elektronikkbransjen i en pressemelding.

– I 2017 var første gang vi tok flere bilder med mobilen enn med kameraet, og denne trenden fortsetter i år. Nå er 60 prosent av bildene vi tar gjort med mobilen, og for første gang har antall mobilbilder bikket over 1000, sier kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Marte Ottemo.

Her ser du hvordan nordmenn har utviklet seg de siste årene. Flere og flere tar bilder med mobilen og nøyer seg med det. (Image credit: Stiftelsen Elektronikkbransjen)

Tydelig trendskifte

Bildene som tas med mobilen blir ikke bare liggende på telefonen eller delt i sosiale medier. Stadig flere skriver ut bilder og lager fotobøker av mobilbildene sine, står det videre i pressemeldingen.

– Undersøkelsen viser at 48 prosent av nordmenn totalt sier de har fremkalt bilder tatt med mobilen, opp fra 45 prosent i forrige undersøkelse. Og har du barn går fremkaller du enda flere bilder, 67 prosent av de med hjemmeboende barn gjør det, sier Ottemo.

Aldersgruppen 34-44 har i større grad enn andre aldersgrupper fremkalt bilder tatt med mobiltelefonen, her er andelen 63 prosent.

Ser vi på totalsalget av bildeprodukter, på tvers av bilder tatt med kamera og mobil, kjøper halvparten av nordmenn en fysisk utgave av bildene sine.

Vanlige papirbilder og fotobøker er de to mest populære produktene vi kjøper, henholdsvis 23 og 19 prosent av nordmenn bestilte et slikt produkt i løpet av det siste året.

– I en verden der alt er så digitalt, er sjarmen og gleden ved bildeprodukter minst like viktig som før, sier Ottemo.

Kamerakvalitet viktig for mobilkjøp

Med flere fremkalte bilder fra telefonen, er det kanskje ikke så merkelig at kvaliteten på kameraet blir stadig viktigere for folk når man skal kjøpe ny mobil, og når en ny topp i 2018.

Hele 53 prosent oppgir at det er meget eller svært viktig. Kvaliteten på mobilkameraet er viktigere for kvinner enn for menn, og mens det i 2018 var aller viktigst for aldersgruppen 16-24 år, er det i 2019 nordmenn mellom 45-54 år som er mest opptatte av kamerakvaliteten på mobilen.

Nye typer kamera populære

Blant de som kjøper seg nytt kamera, er typen som opplever størst fremgang er kamera med direkte bildeutskrift, som Polaroid. Nå sier elleve prosent av nordmenn at de har et slikt kamera i huset, opp fire prosentpoeng fra året før.

Av andre nye kameratyper sier sju prosent at de har et dashboard-kamera og seks prosent at de eier et dronekamera.

49 prosent av norske husstander sier de har et kompaktkamera i hjemmet, mot 59 prosent i 2018. 53 prosent sier de eier et speilreflekskamera, mot 50 prosent i fjor, og kompakte systemkamera finner vi i ti prosent av norske hjem, mot ni prosent året før.

Kilde: Pressemelding