Svart PS5 med PS2-tema lanseres i kveld – slik bestiller du

Hvis du har lyst på en svart PS5, så kan vi informere om at en skreddersydd PlayStation 5-variant med PS2-tema i dag kan kjøpes fra SUP3R5 (8. januar.)



SUP3R5 har annonsert at man kan bestille maskinene fra og med klokken 21:00 i kveld, så om du er interessert, så bør du sette på en alarm slik at du kan sitte klar i samme sekund som maskinene blir tilgjengelig. Konsollene kan sendes til hele verden (inkludert Norge), men produsenten reserverer retten til å avslå å sende pakker til enkelte deler av verden, hvis postgangen viser seg å bli problematisk.



Maskinen med det imponerende retro-ytret er ikke offisielt knyttet til Sony på noe som helst vis, hvilket ikke er spesielt overraskende, men resultatet er det ingenting å si på. Ta en titt her.

Orders will open at 3PM EST on 01.08.21. pic.twitter.com/w6Pay4WbFAJanuary 4, 2021

Den skreddersydde konsollen med de matchende DualSense-kontrollerne skal sendes ut i løpet av våren 2021 (eller «late spring» som produsenten sier), og skaperne har tatt sikte på å emulere uttrykket til ikoniske PS2, som fortsatt, 20 år etter lansering, er den mestselgende PlayStation-konsollen gjennom tidene, med 155 solgte enheter på verdensbasis.

SUP3R5 informerer også om at de kun kommer til å produsere 304 av disse konsollene, så hvis du har lyst på en svart PS5, så kan man simpelthen ikke avvente, man må sitte klar med kortnummeret memorert når salget starter.



Hvorfor kun 304 enheter? Dette skal være en referanse til når PS2-maskinen opprinnelig ble lansert: 03/04/00. Når det gjelder DualSense-kontrolleren har selskapet vært litt mindre opptatt av symbolikk, og kommer derfor til å lage 500 svarte varianter, noe som kommer til å gi deg en litt større sjanse til å kapre en kontroller eller to kontra selve konsollen.



Ifølge SUP3R5 skal det ha vært hele 54 000 personer på ventelisten for 12 timer siden (klokken 04:00 norsk tid), og det er klart at dette tallet bare vokser og vokser i timene frem mot lanseringen av den svarte PS5-maskinen. Vi trenger kanskje ikke å understreke det mer, men du må ikke bare være kjapp, du må også ha en god dose flaks om du skal klare å hanke inn en av disse nydelige PS5-variantene.

Although they say you should never be told your chances, we also want everyone to have expectations in check for tomorrow. Right now, we have just under 54k on the "waitlist".We're horrified at that number. We're rooting for each and every one of you.January 8, 2021

Produktoppføringene på produsentens hjemmeside nevner også at DualSense-kontrolleren må demonteres fullstendig for å konverteres til en svart variant, noe som betyr at garantien man får fra Sony ikke lenger er gyldig, dette kan være verdt å tenke på før man legger inn en storbestilling. Selve konsollen vil likevel være underlagt Sonys garanti, siden det kun er sidepanelene som skiftes ut.



DualSense-kontrolleren går for $99 (omtrent 840 norske kroner, før avgifter), og for selve maskinen må du betale $649 (5490 norske kroner, før avgifter). For oss nordmenn høres kanskje ikke dette så ille ut, men legger man på tollavgifter og moms, så er man fort oppe i nærmere 7900 kroner, uten frakt. Det er klart, man kan også kjøpe PS5-maskiner laget av rent gull til 85 000 kroner, så pris er selvsagt relativt. Akkurat nå er nok de fleste bare glad til om de klarer å finne PS5 på lager.

Kan være risikabelt

Vi trenger antageligvis ikke å si det, men vi gjør det likevel: Bestiller man PS5-maskin eller DualSense-kontroller fra SUP3R5, så gjør man det på egen risiko. Dette er verken støttet eller godkjent fra offisielt hold, så det kan godt hende at Sony kommer til å forby det hele før noen av maskinene blir sendt. Det har tross alt allerede skjedd med en bedrift som solgte spesiallagede PS5-deksler i fjor.



Hvis du er ute etter en helt vanlig PS5, så kan vi informere om at det fortsatt er maskin-tørke i Norge, men det går rykter om at nye forsendelser er på vei til Storbritannia i disse dager. Vi kan alltids håpe at dette betyr at noen maskiner også drypper på oss om ikke altfor lenge.