De beste tilbudene på fitness-dingser

Ved begynnelsen av et nytt år har mange ambisjoner om at dette skal være året da de kommer i bedre form, spiser sunnere og i det hele tatt oppnår en sunnere livsstil. Dette har lett for å havarere hvis du altfor ofte lar deg lokke inn i sofaens komfortable favntak.

Også her er teknologien din beste venn. Den kan hjelpe deg med alt fra å finne motivasjon til å spore dine fremskritt. Den kan utgjøre forskjellen på om du oppfyller nyttårsforsettet ditt eller ikke, og dermed er det all mulig grunn til å se seg om etter en fitness-dings akkurat nå. Nå kan du spare tid og unngå stress, for her har vi samlet noen av de beste tilbudene på alt som kan få deg i gang i det nye året.

Amazfit GTR2 smartklokke med Alexa| 1990 ,- 1590,– | NetOnNet

Et klassisk utseende og moderne innmat fullt av avansert teknologi. GTR 2 sporer aktiviteten din, teller skrittene dine, registrerer søvnen din, måler pulsen og til og med oksygenmetningen i blodet ditt.



Garmin Vivofit 4 | 699,– | NetOnNet

Aktivitetsarmbånd med et års batteritid. Et vanntett og behagelig aktivitetsarmbånd som registrerer all aktivitet du bedriver, døgnet rundt. Fargeskjermen er alltid på og lettlest selv i sterkt sollys.



Xplora 4 klokketelefon for barn | 1399,–| Elkjøp

Xplora 4 klokketelefon for barn hjelper deg med å holde øye med dine kjære små. Ring, send meldinger og ha kontroll med hvor de befinner seg.



Sennheiser Momentum True Wireless 2 | 2790,–| Komplett

Toppmodeller fra Sennheiser for alle audiofile som har lyst til virkelig å konsentrere seg om musikken mens de går langtur. Med aktiv støydemping og IPX4-sertifisering (tåler små mengder vann.)



Jabra Elite Active 65t | 1490 ,– 890,–| Elkjøp

En rimelig favoritt fra danske Jabra som passer til alt fra lett gange til mer heftige treningsturer. Har IP56-sertifisering, hvilket betyr at de tåler støv og heftige mengder vannsprut.



Bose SoundSport Free | 1790 ,– 990,– | Komplett.no

Digital signalbehandling fra Bose kombineres med volumoptimalisert EQ og et akustisk design som gjør at musikken høres klar, fyldig og balansert ut ved alle volumnivåer. Tilbudet gjelder ut 31. januar eller så langt lageret rekker!



Beats PowerBeats Pro | 1790,–| Elkjøp

De beste treningsproppene for Apple-entusiaster. Vann og svettebestandige, og mrf skikkelige bøyler som sikrer at proppene sitter som de skal, selv ved de mest brutale aktiviteter.

JayBird X4 Sport | 990,–| Elkjøp

En av de aller beste øreproppene til trening, med IPX7-sertifisering. Vanntette og bunnsolide treningskompiser du aldri kommer til å miste. Sitter som et skudd.



Sennheiser CX Sport | 1190,–| HiFiKlubben

Øreproppene for den seriøse sportsidioten som ikke bryr seg om utseende, men ytelse. Bygget for de hardeste øktene, og lyder som en drøm. IPX4-sertifisering, tåler vann og svette.



Det finnes svært mange aktivitetsarmbånd, smartklokker og andre aktivitetsrettede dingser å velge mellom. Før du bestemmer deg for hva du vil kjøpe, burde du tenke på hvilke aktiviteter du bedriver for tiden, eller som du kan tenke deg å drive med i tiden som kommer. Lag gjerne en liste! Denne listen kan du deretter benytte som veiledning når du skal ut i jungelen av fitness-dingser. Dette krever en forklaring:

Alle klokker, armbånd og så videre har funksjoner som egner seg til ulike typer aktiviteter og idretter. Oftest betyr flere funksjoner også høyere pris. Og det er ingen grunn til at du skal betale for massevis av funksjoner du aldri vil få bruk for.

Hvis mosjonen din for det meste består av gåturer, vil det trolig være tilstrekkelig med et rimelig aktivitetsarmbånd som viser antall skritt og kaloriforbrenningen din. Hvis du svømmer, trenger du noe som er vanntett. Hvis du alltid løper på tredemølle, er det sikkert ikke nødvendig med GPS, men løper du også utendørs, kan det være nyttig å ha.

Skal du ha med mobilen eller ikke?

Det meste av utstyret knyttes nært til mobilen, der du får oversikt over hvor mye og hvor langt du har beveget deg, om du har slått dine egner rekorder, om du har vært mer aktiv i dag enn i går – og mye annet. Hvis du helst vil la mobilen bli igjen hjemme når du er ute og rører på deg, må du tenke på dette når du skal fatte din beslutning. Da må du nemlig velge en enhet som ikke er avhengig av mobilen for å kunne fortelle deg hvordan du presterer.

Klokke eller armbånd?

Svært mange smartklokker har grunnleggende aktivitetsfunksjoner. Og noen er mer avanserte enn andre. Fordelen ved å velge en klokke er at du alltid har den rundt håndleddet. Til gjengjeld koster de oftest mer enn et armbånd. Tenk også på at en klokke naturligvis har høyere strømforbruk.

GPS

Dette kan egentlig sies svært kort: Hvis du alltid trener på et helsestudio, er det ikke så mye du trenger en GPS til. Hvis du alltid eller av og til trener ute i naturen, kan det være lurt med en GPS. Da kan du få et godt overblikk over ruter, avstander og mye mer.

Søvn

Som ledd i en sunn livsstil er det viktig å sove godt. Noen aktivitetsenheter benytter ulike sensorer til å overvåke søvnen din. Resultatene er ikke alltid like pålitelige og anvendelige, men de kan likevel gi deg indikasjoner om søvnmønsteret ditt.

Målsetting

Det er alltid flott å kunne sette seg mål for det man ønsker å oppnå. Ikke bare gjennom å fortelle om dem til slekt og venner, men også ved å legge dem inn i klokken eller armbåndet. På denne måten kan du for eksempel få et pushvarsel på mobilen eller en vibrasjon i armbåndet når du ikke har nådd målet du har satt deg – og du kan få beskjed om når du har nådd målet.