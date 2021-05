Sony innrømmer at PS5-mangelen antakeligvis fortsetter i 2022

Sony bekrefter at problemene med å produsere nok PS5-maskiner til at de holder seg på lager potensielt kan fortsette inn i 2022, ifølge en artikkel ført i pennen av Bloomberg, som baserer seg på en gjennomgang presentert til analytikere – og underbygger med det ferske rykter om at Sony mener drastiske tiltak kan være nødvendig for å få orden på begrensninger i tilgang på maskinvare.



Under vilkår om anonymitet har flere analytikere nå stått frem og sagt at Sony bekrefter at de fortsatt sliter med å holde følge med etterspørselen etter PS5, på grunn av en mangel på komponentene som trengs for å lage konsollen.



«Jeg tror ikke etterspørselen kommer til å roe seg i år, og selv om vi sikrer oss mange flere komponenter og produserer mange flere enheter med PlayStation 5 neste år, så vil ikke tilførselen maskiner kunne nå igjen etterspørselen», sa Hiroki Totoki, hovedøkonomidirektør i Sony Group, etter sigende, i det private møtet.



Samtidig ble det også nevnt at Sony innrømmer at de er nødt til å forbedre produksjonen så raskt som mulig, for å kunne få flere konsoller på butikkhyllene verden over, siden det fortsatt er tynt med PS5-maskiner globalt.



Møtet ble holdt i kjølvannet av de seneste uttalelsene fra Sony, der selskapet postulerer at det kanskje må til et redesign av innmaten i PS5 om det skal være mulig å få tak i nok komponenter til at produksjonsmengden kan økes.

PS5 er i rute – skal slå PS4

Møtet latet til å roe nervene til analytikere og store deler av finansverdenen, siden Totoki var raskt ute med å forsikre alle om at PS5-interessen ikke kommer til å falle i det verden tar sikte på å klyve ut av COVID-19-pandemien. Sitatet fra økonomidirektøren skal ha inkludert at «markedsandelen og ryktet» til PlayStation vil holde etterspørselen høy.

Samtidig er det slik at selv om antallet solgte PS5-konsoller har holdt seg svært høyt (på tross av produksjonsproblemene), så har ikke Sony klart å dra fordel av nedstengningseffekten i like stor grad som de ønsket.



Nå som mange har vært nødt til å holde seg hjemme har gaming på nett og digitale kjøp blitt populært, men Sony bekrefter ovenfor analytikerne at aktive brukere på PlayStation Network falt fra 114 millioner til 109 millioner kontra fjoråret, og fullstendige spillsalg gikk også ned kontra samme tidspunkt i 2020, da nedstengningene av samfunnet tro i kraft i mange nøkkelområder.



Sonys økonomisjef gjentok at selskapet har solgt nesten åtte millioner PS5-maskiner siden lanseringen på tampen av 2020, og at målet er å selge 15 millioner enheter innen april, 2022.



Dette er likevel ganske beskjedne prognoser forhold til PS4-salgstallene, som i skrivende stund ligger på nesten 116 millioner solgte konsoller siden lanseringen i 2013. Sony er likevel overbevist om at nestegenerasjonsfunksjonene i PS5 kommer til å gjøre at disse tallene overgås innen 2028.

Stor PS5-etterspørsel er ikke udelt negativt

Selv om det ikke tar seg ikke spesielt godt ut at Sony ikke klarer å gi det forbrukere vil ha, noe som så langt har ført til månedsvis med global irritasjonen: En konsoll som ikke kan kjøpes sender tross alt visse signaler.



I praksis vil de fleste få inntrykket av at PS5 helt klart er et godt produkt, hvilket er verdt mang en markedsføringskrone (det er heller ingen tvil om at PS5 gjorde det godt hos kritikere, for eksempel hos våre testere), og dette inntrykket er det ingen tvil om at Sony ønsker å miste med det første.



Det finnes drøssevis av artikler som lover en iherdig leting etter PS5 på lager, noe som er smått utrolig, gitt at konsollen har vært til salgs i over et halv år – og det er tydelig at interessen for PS5 er langt større enn for Xbox Series X, foreløpig, noe som også synes på salgstallene.



Det er likevel ikke slik at dette er et bevisst spill fra Sonys side – det er fortsatt stor mangel på silisiumbrikkene som sitter i hjertet av konsollen, og alle konsollprodusenter sliter med å holde følge.



Det at selskapet ymtet om at de kanskje må seg seg nødt til å designe en ny variant av konsollen førte til en del spekulasjon om hvorvidt en relansering var på trappene, men i realiteten er det snakk om mindre forandringer i enkeltkomponenter, noe som vil føre til en mer jevn tilgang på komponenter.



Selv Nintendo Switch, som nå begynner å dra på årene, klarer ikke å holde tritt med etterspørselen, så det ligger absolutt i kortene at Sony etter hvert begynner å vurdere en PS5 Pro-variant, og dermed også et fullstendig nytt design, noe som potensielt kunne føre til forvirringen.



Selv om det i tiden fremover vil være frustrerende for Sony at det ligger et uforløst potensial i antallet eiere av PS5, og dermed også færre PlayStation Network-abonnenter som kjøper digitale utgaver av spill (det er verdt å merke seg at store deler av Sonys inntekt kommer fra slike salg), så er pågangen for denne konsollen så stor at det er vanskelig å tolke interessen som noe annet enn at PS5 ligger øverst på manges ønskelister.