Slik ser du Alene hjemme: Her kan du strømme den klassiske julefilmen

All ære til Donald Duck og Askepott – for oss er en overstresset mor som roper «KEVIN!« etter sin bøllete, åtte år gamle sønn like synonymt med julen. Jadda, tiden er inne for å se en av de beste julefilmene som noen gang er skapt – og igjen dra på besøk til den dysfunksjonelle familien McCallister. I denne artikkelen finner vi ut av hvordan du enklest kan se Alene hjemme – uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik ser du Alene hjemme Alene hjemme kan strømmes via Disney+ i de fleste land. Disney+ er en av våre favoritter blant strømmetjenestene. Den koster dessuten ikke mer enn 89 kroner i måneden.

Hvis du tilfeldigvis aldri har sett Alene hjemme, handler filmen om Kevin McCallister (spilt av Macaulay Culkin), som er en vanlig, men ganske bøllete gutt, som etterlates alene hjemme av familien når de reiser bort over julen. Det er like fort gjort å glemme et barn som å glemme tannbørsten, ikke sant?

Kevin er rask med å nyte sin nyvunne frihet på en måte som de fleste åtteåringer kanskje hadde gjort. Han spiser sin egen vekt i iskrem og plager det lokale pizzabudet – før han oppdager at familiens bolig er truet, og at han er den eneste som er igjen for å forsvare det mot et par innbruddstyver.

Det er her Harry og Marv kommer inn i bildet. De spilles av Joe Pesci og Daniel Stern. Den idiotiske duoen har valgt ut McCallisters hus i det velstående strøket i troen på at det vil bli et lett bytte. De hadde ikke regnet med at Kevin er langt bedre forberedt enn de selv er.

Det som følger er en sykt underholdende film der vi får oppleve fantastiske skuespillerprestasjoner fra Catherine O'Hara, John Heard, og Kieran Culkin, som også medvirker i denne familiefilmen fra 1990. Filmen er regissert av Chris Columbus og produsert av den legendariske John Hughes.

Følg vår guide nedenfor, slik at du får vite alt du trenger for å kunne strømme Alene hjemme i julen 2021. Vi kan røpe at det eneste du trenger er et Disney Plus-abonnement, eller noen kroner til overs, slik at man kan se filmen hos Viaplay eller SF Anytime.

God jul, ya filthy animal!

Slik ser du Alene hjemme på Disney Plus

nettsiden til Disney+ Disney+ er den eneste strømmetjenesten som har Alene hjemme tilgjengelig uten ekstra kostnader – sammen med resten av tjenestens tilbud. Alt du trenger å gjøre, er å gå inn på nettsiden til Disney+ og registrere deg for å se. I tillegg til å være tilholdsstedet for Alene hjemme og Alene hjemme 2 (samt Alene hjemme 3, 4 og 5 – samt den nye filmen Home Sweet Home Alone), får du mye annet Disney-snacks – som for eksempel The Mandalorian og innhold fra Star og Fox. Det betyr at de voksne kan glede seg over alle episodene av Simpsons, mens barna kan glede seg over klassiske filmer som Cinderella, Den lille havfruen, Løvenes konge og mye mer. Et abonnement på Disney+ gir deg også tilgang til de nyeste Marvel-filmene og hele Star Wars-universet. Alt dette får du for bare 89 kroner i måneden.

Akkurat nå på Disney+

Disney+ er allerede en av de rimeligste strømmetjenestene, men du kan spare enda mer penger hvis du velger et årsabonnement i stedet for et månedsabonnement. Det gir deg 15 % rabatt sammenlignet med månedsprisen.

Da må du naturligvis legge ut hele beløpet på én gang, men med tanke på at det finnes så mye innhold tilgjengelig på tjenesten, tviler vi på at du går tom for innhold å se på etter bare 12 måneder.

Hva mer burde jeg vite om Disney+?

Disney+ ble umiddelbart populær i Norge ved lanseringen her til lands i 2019, og den har vokst hele tiden siden. Det samme gjelder utvalget, og som abonnement får du ikke bare tilgang til Disney-klassikere og filmer som Alene hjemme, men også rykende ferske premierefilmer fra Pixar og MCU.

Strømmetjenesten har dessuten apper for iOS og Android, og den finnes også tilgjengelig på nettet vi plattformer som Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One og Rokus strømmeenheter.

Lei eller kjøp filmen via SF Anytime eller Viaplay

Hvis du ikke har abonnement på Disney+, kan du kjøpe eller leie den klassiske julefilmen via video-on-demand-tjenesten SF Anytime. Her finner du både Alene hjemme og oppfølgeren for 39 kroner stykket. Tjenesten er et godt alternativ hvis du ikke vil binde deg til et abonnement bare for å se filmen.

Hvis du har en konto hos Viaplay kan du også se Alene hjemme uten å behøve å tegne abonnement hos en annen strømmetjeneste. Alene hjemme inngår imidlertid ikke i standardutvalget. Dermed må den kjøpes eller leies, noe som koster fra 45 kroner.

