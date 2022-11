Samsung venter angivelig at Apple vil komme med en brettbar iPad 2024

Hvis du ble skuffet over de små oppgraderingene i den nylig lanserte iPad Pro (2022) (Åpnes i ny fane), kan det være iPad-lanseringen i 2024 du venter på. Det kan nemlig være året vi endelig får se en brettbar iPad.

Dette hevder The Elec (Åpnes i ny fane) (via Apple Insider (Åpnes i ny fane)), som melder at Samsung under et møte nylig sa at de venter at Apple vil lansere sine første brettbare enheter i 2024, men at det først vil være snakk om nettbrett eller laptoper, og ikke mobiltelefoner.

Så hvis du venter på en iPhone Flip (Åpnes i ny fane), kommer nok denne tidligst i 2025, mens ventetiden på en brettbar iPad kan bli noe kortere.

I det samme møtet skal Samsung ha hevdet at markedet for brettbare enheter vil vokse med 80 % årlig til 2025. Det kan blant annet henge sammen med at Apple eventuelt entrer dette markedet.

Samsung har tydeligvis også kommet med noen opplysninger rundt de oppgraderingene de planlegger til sine fremtidige brettbare enheter. Det omfatter blant annet å gjøre dem med holdbare, ha en dedikert S-Pen-garasje på enhetene, minske synligheten av bretten i skjermen, forbedre kameraene og i det hele tatt gjøre de brettbare enhetene slankere og lettere.

Intressant nok hevder The Elec at Samsung opprinnelig hadde valgt avanserte kameraer til Samsung Galaxy Z Fold 4 (Åpnes i ny fane), men et den planen ble droppet på grunn av problemer med vekten og tykkelsen.

Maskinvaren til kameraene i Samsung Galaxy Z Fold 4 er en av de største begrensningene ved denne telefonen, særlig om man sammenligner med den mer prisgunstige Samsung Galaxy S22 Ultra (Åpnes i ny fane). Så hvis selskapet i fremtiden kan forbedre kameraene, kan de brettbare mobilene deres bli langt mer fristende. Det later jo også til at Samsung prioriterer kameraene høyt.

iPad Pro 12.9 (2022) (Image credit: Future)

Kommentar: Det er ikke første gang vi hører rykter om en brettbar iPad 2024

Samsungs påstand om at vi kan få se en brettbar iPad 2024 ringer en bjelle, ettersom vi nylig har hørt akkurat den samme påstanden (Åpnes i ny fane) fra analytikerne i CCS Insight.

Nå er det mulig at Samsung bare etterplaprer den samme påstanden, men med tanke på at Samsung faktisk leverer komponenter til Apple, har selskapet trolig også en viss innsiderkunnskap i saken. Dermed kan de to partene ha kommet til den samme konklusjonen uavhengig ev hverandre.

Ettersom to kilder nå peker mot 2024, virker det ganske trolig at det er da vi får se den første brettbare iPad-modellen. Men de to kildene er temmelig enige om at vi må vente lenger på en brettbar iPhone, så du må ikke regne med å finne en iPhone Flip på listen over de beste mobilene (Åpnes i ny fane) i nærmeste fremtid.