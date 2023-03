Samsung Galaxy Z Fold 5 kan bli årets største skuffelse på mobilmarkedet

Det er alltid spennende med brettbare mobiltelefoner, men de er også dyre. For at man skal kunne ha dekning for den høye prisen, må også de nye modellene by på saftige oppgraderinger. Samsung Galaxy Z Fold 5 (Åpnes i ny fane) ser dessverre ikke ut til å by på noe særlig nytt når det gjelder funksjoner.

Dette har vi fra @UniverseIce (en kilde med god historikk), som hevder at Galaxy Z Fold 5 vil få en utvendig skjerm på 6,2 tommer, altså akkurat det samme som på Samsung Galaxy Z Fold 4 (Åpnes i ny fane). I et annent Twitter-innlegg skriver han at «the design has been confirmed and will not be changed», og dette gjelder både Samsung Galaxy Z Fold 5 og Samsung Galaxy Z Flip 5 (Åpnes i ny fane).

Unfortunately, I can confirm that the Galaxy Z Fold5 external screen is still 6.2 "😕 https://t.co/isu6YlnhgiMarch 8, 2023 See more

Formuleringen er likevel litt tvetydig, spesielt med tanke på at avsenderen ikke har engelsk som morsmål. Han kan mene at designet blir det samme som i fjor, eller ganske enkelt at Samsung nå har bestemt seg for designet de vil benytte til årets modeller.

Selv om han skulle mene det siste, tyder det åpenbare nærværet av en utvendig skjerm av samme størrelse som på Z Fold 4 at vi trolig ikke kan vente oss noen større designmessige endringer.

Dermed kan den visuelle forskjellen mellom de kommende og de nåværende modellene bli svært liten. Vi må likevel bemerke at vi fra annet hold har fått høre at Galaxy Z Fold 5 vil få et nytt, dråpeformet hengsel (Åpnes i ny fane), noe som kan forandre mobilens utseende. I hvert fall litt.

Samsung Galaxy Z Flip 5 kan slippe unna med ganske få oppgraderinger, ettersom denne mobilen er ganske prisgunstig. Men av noe så dyrt som Galaxy Z Fold 5 forlanger vi nærmest at den har noe nytt å by på.

Som vanlig anbefaler vi deg å ta slike rykter med en klype salt. Lekkeren @UniverseIce omtaler også bare designet og den utvendige skjermen her, så det er fremdeles mulig at vi kan få saftige forbedringer på spesifikasjonsfronten. Hvis vi ikke hører på andre kilder, da, som hevder at også dette er usannsynlig.

Dårlig med oppgraderinger

Hvis de ryktene vi har hørt så langt stemmer, er det altså ikke bare designet til Samsung Galaxy Z Fold 5 som kan ligne på Z Fold 4. Kameraene skal visstnok også bli mye av det samme, ettersom en annen kilde (Åpnes i ny fane) hevder at Z Fold 5 Fold 5 får et hovedkamera på 50 MP, noe den nåværende modellen også har.

Vi har også hørt at denne mobilen vil få de samme lagringsalternativene (Åpnes i ny fane) som Z Fold 4. Det hevdes dessuten at den heller ikke skal få vesentlig oppgraderte spesifikasjoner (Åpnes i ny fane).

Foruten en endring av hengselutformingen, er den eneste oppgraderingen som hittil er blitt lekket for Z Fold 5 at den skal få en Snapdragon 8 Gen 2 (Åpnes i ny fane)-brikke. Det vi gjøre den kraftigere enn Z Fold 4, men det er vel det minste man kan vente seg av en ny iterasjon av en mobiltelefon?

Hvis vi ikke får høre om noen andre spennende funksjoner eller egenskaper de kommende månedene, kan Samsung Galaxy Z Fold få vanskeligheter med å plassere seg på topplisten over de beste brettbare mobiltelefonene (Åpnes i ny fane).