Samsung Galaxy S24 kan skrote Google til fordel for Bing som standard søkemotor

Samsungs Galaxy-telefoner og Android, Googles operativsystem for mobiltelefoner, er utrolig tett sammenvevd i hverandre. Tross dette langvarige forholdet, antyder an ny melding at den sørkoreanske mobilprodusenten vurderer å bytte ut standardsøkemotoren på sine mobiltelefoner – fra Googles veletablerte tjeneste til Microsofts Bing.

En artikkel i New York Times (Åpnes i ny fane) forteller om de Google-ansattes sjokkartede overraskelse over at Samsung vurderer å bytte ut standardsøkemotoren på sine enheter til Microsofts tidligere utskjelte Bing. Avisen skal ha snappet opp «panikkartede» interne meldinger hos søkegiganten. Dermed vil kanskje lanseringen av Galaxy S24 (Åpnes i ny fane) by kjøperne av noen av de beste Samsung-mobilene (Åpnes i ny fane) på en temmelig annerledes søkeopplevelse.

Når ryktene om denne mulige endringen spredde seg blant de ansatte, henvendte Google seg til sin egen stab for å iverksette et mottrekk for å sikre samarbeidet med Samsung. Denne henvendelsen skal ha blitt møtt med «overraskelse og emojier», ifølge New York Times.

Ryktene omkring denne mulige endringen belyses etter en rakettartet utvikling v AI-drevne verktøy fra ulike selskaper. Google ser ut til å anstrenge seg for å stable på beina et produkt (Åpnes i ny fane) som kan konkurrere med Microsofts ChatGPT (Åpnes i ny fane)-støttede tjeneste Bing, men Google Bard henger fremdeles langt etter.

Hvis Samsung faktiske gjennomfører denne overveldende endringen, kan den koste Google 3 milliarder USD i årlige inntekter og gjøre slutt på et tolvårig partnerskap der Google har vært standardvalget for de fleste Samsung Galaxy-brukerne internasjonalt. I skrivende stund foregår det fremdeles forhandlinger mellom Samsung og Google, slik at det fortsatt finnes en mulighet for at Google beholder sin posisjon som standardløsning.

Android utvider søket

Selv om de fleste brukere av Samsung Galaxy både venter og godtar Google som standardløsning for internettsøk på sine mobiler, og har gjort dette i årevis, er det flere som allerede kan velge mellom flere alternativer når de kommer i gang med en ny mobiltelefon.

Når du starter opp en Samsung Galaxy-mobil i Europa, får du trolig opp et eget skjermbilde – en «valgskjerm» – når du skal velge søkemotor. Der får du opp flere alternativer til Google, som blant andre Ecosia (Åpnes i ny fane), Bing, DuckDuckGo (Åpnes i ny fane).

Denne muligheten kom på banen allerede tidlig i 2020, etter at Google ble tildelt antitrust-bøter i størrelsesorden 5 milliarder USD av Europakommisjonen. Tiltaket skyldtes at Googles søkemotor og nettleser (Chrome) leveres som standard på de fleste Android-enheter i hele verden.

Selv om resultatene av denne utviklingen ennå er uklare, ser ballen ut til å befinne seg på Googles banehalvdel. Det handler mer konkret om hva selskapet er i stand til å skape av AI-støttede søkemotorer og om dette vil være nok til å fortsette å friste Samsung – som på sin side åpenbart har fått øynene opp for det Microsoft har utrettet med ChatGPT og Bing.