Samsung Galaxy S22-lekkasjer viser telefonen fra alle vinkler, og i en rekke forskjellige farger

En ny lekkasje viser frem Samsung Galaxy S22 og Galaxy S22 Ultra fra nær sagt alle vinkler, og i en rekke forskjellige farger, hvilket vitner om at det minst kommer til å være fire valgmuligheter per modell.



Nye datagenererte bilder som stammer fra industrikilder ble plukket opp av 91Mobiles for et par dager siden, og viser begge telefoner med et velkjent design vi har sett i tidligere lekkasjer. Det at disse designene matcher de fra foregående fremstøt fra ryktebørsen kan tyde på at dette blir de endelige designene.



Ifølge disse bildene vil Samsung Galaxy S22 være å finne i såkalt Phantom Black, Phantom White, Grønn og Rosagull. Galaxy S22 Ultra-lekkasjen viser Phantom Black, Phantom White, Grønn og Burgunder.



Vi har ikke fått noen indikasjoner på hva slags farger Galaxy S22+ vil være å finne i, men om de foregående års modeller er noe å gå etter forventer vi at fargene vil være de samme som i basismodellen, Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 (venstre) og Galaxy S22 Ultra, lekkede datagenererte bilder (Image credit: 91Mobiles)

Tidligere lekkasjer har ymtet om at grunnmodellen (Galaxy S22) også vil kunne fås i Blå og Beige, men disse fargene var ikke med i ovennevnte lekkasje, så det er uklart hvorvidt disse fargene faktisk ender opp med å bli lansert. Det er mulig at disse sjatteringene kun vil være å finne hos enkelte forhandlere eller i enkelte markeder.



Hvis bildene det er snakk om treffer blink (og vi gjentar at designene i lekkasjene nå ser ut til å ha stabilisert seg), så ser det ut til at Galaxy S22 vil ha et design som ligner en hel del på Galaxy S21, rent bortsett fra det tofargede kamerasystemet.



Kantene ser avrundede ut, og enkelte detaljer skal være i metall, til forskjell fra Galaxy S21, som brukte en kombinasjon av plastikk og glass. På baksiden finner man tre kameraer, mens fremsiden av telefonen har et selfiekamera plassert i et kikkhull.



Høyresiden av telefonen har en av/på-knapp og volumknapper, mens man på venstresiden ikke finner stort annet enn antennelinjer. Fingeravtrykkleseren forventes å befinne seg under skjermen.



Galaxy S22 Ultra-designet du ser et bilde av over matcher tidligere lekkasjer vi har sett av telefonen. Den er ikke helt ulik Samsung Galaxy Note 20 Ultra, med litt mer aggressive kanter enn Galaxy S22.



Telefonen skal ha en plass til S Pen, og baksiden av telefonen har fire kameraer. Selfiesensoren skal, på samme måte som i Galaxy S22, være plassert bak et kikkhull.



Du kan se flere bilder av Samsung Galaxy S22 og Galaxy S22 Ultra hos 91Mobiles, hvis du ønsker å se telefonene i alle mulige vinkler.