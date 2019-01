Samsung Galaxy S10 skal avdukes 20. februar

Lanseringsarrangementet for Samsung Galaxy S10 kommer tidligere enn ventet, og som et rykte vi fikk høre i går pekte mot, så skal det skje en uke før MWC 2019 og stedet blir San Francisco fremfor Barcelona.

Datoen er altså onsdag 20. februar, og Samsung kaller arrangementet «Galaxy Unpacked 2019». De sier ikke noe spesifikt om Galaxy S10, men det er liten tvil om at det er nye toppmodeller dette dreier seg om. I invitasjonen kommer det også frem at Galaxy-serien feirer 10-årsjubileum i år, noe som selvfølgelig også peker mot et nytt tilskudd til denne serien.

Lanseringen går av stabelen i Bill Graham Civic Auditorium kl. 11.00 lokal tid, noe som tilsvarer kl. 20.00 norsk tid. Dette lokalet har forøvrig blitt brukt av Apple til deres lanseringer flere ganger tidligere.

Galaxy S10-ryktene sier det meste

Samsung Galaxy S10-ryktene peker mot store endringer for årets modeller, og det viktigste ryktet er kanskje at telefonene vil få et kamerahull i høyre hjørne av skjermen, og at skjermkantene dermed vil strekke seg enda lenger ut til kantene av telefonen. Dette er Samsungs alternative løsning til det kontroversielle skjermhakket som iPhone gjorde populært, og vi har allerede sett den samme løsningen hos Honor View 20.

Andre høydepunkter kan bli fingeravtrykkleser innebygget i skjermen, trippelt kamera på baksiden, og 7 nm Qualcomm Snapdragon 855-brikkesett.

Vi kan få se tre ulike S10-modeller

Vi forventer at Samsung skal vise frem tre ulike utgaver av Galaxy S10 denne gangen – Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ og Samsung Galaxy S10 Lite (eller Galaxy S10 E) – og de vil alle få ulike skjermstørrelser og batterikapasiteter.

Det er ventet at Galaxy S10 vil få en skjerm på 6,1 tommer og batterikapasitet på 3500 mAh, Galaxy S10+ kan få en skjerm på 6,4 tommer og batterikapasitet på 4000 mAh (tilsvarende Note 9), mens den rimeligere Galaxy S10 Lite kan få en skjerm på 5,8 tommer og batterikapasitet på 3000 mAh. Alt dette avhenger selvfølgelig av at ryktene stemmer.

Vi rapporterer live fra lanseringsarrangementet i San Francisco 20. februar, og før den tid må vi bare regne med at det vil dukke opp stadig flere lekkasjer. Følg med!