Red Dead Redemption 2 for PC virker enda mer sannsynlig etter ny klassifisering i Australia

Det blir stadig mer sannsynlig at en PC-versjon av Red Dead Redemption 2 er på vei, og det siste tegnet kommer i form av en vellykket reklassifisering av spillet hos australske myndigheter.

RDR2 ble naturlig nok klassifisert av de australske organet for klassifisering av spill og film i forkant av konsollanseringen, og en ny klassifisering kan dermed tolkes som et tegn på at spillet skal slippes i en ny versjon.

Det skal også nevnes at den nye klassifiseringen av spillet ifølge Kotaku ble avvist, men at den avgjørelsen i ettertid er omgjort. Spillet har dermed igjen fått samme aldersgrense på 15 år som tidligere.

Vi venter i spenning

Dessverre kommer det ikke frem i oppføringen på myndighetenes nettsider hvilken versjon av spillet det er snakk om, eller hvilke plattformer dette gjelder. Dermed kan vi ikke vite sikkert om dette faktisk dreier seg om en PC-versjon. Det kan også være at Rockstar planlegger å lanses nye DLC-pakker, og apropos det så går det rykter om at en ny versjon av Undead Nightmare kan være på vei.

Samtidig er dette langt i fra første gang vi hører rykter om en PC-versjon, og vi har samlet alt vi har hørt av rykter og lekkasjer på et sted.

Det siste hintet i rekken er lanseringen av Rockstar Games Launcher, som også kan være et tegn på at noe stort snart skal lanseres for PC.

Dermed er det bare å krysse fingrene og håpe.