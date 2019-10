Polestar Space åpner i Oslo

Polestar-logoen skinner som en ledestjerne fra sitt arnested i krysset mellom Prinsens gate og Øvre slottsgate. Bilprodusenten åpnet i dag sitt nye Polestar Space-konsept, og det er vanskelig å unngå at den særegne butikkfasaden leder både øyne og kropp mot et åpent, lyst og innbydende lokale, atypisk for resten av området i Kvadraturen.

Den svenske bilprodusenten er kanskje mest kjent for sin bakgrunn som et legendarisk teknisk team innen rallysporten, der Volvo hele veien har vært samarbeidspartner – men det er ikke før med Polestar 1 og Polestar 2 merket har fått sine helt egne modeller. Fra og med i dag vises disse frem i Polestars nye fysiske rom.

Teksturer i fokus hos Polestar (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

At Oslo ble første lokasjon der svenskene innredet sitt første Space var ikke tilfeldig. Hovedstaden er Europas raskest voksende by, og konsentrasjonen av elbiler er ekstrem. Fra Øvre Slottsgate 7 skal Polestar prøve å tiltrekke seg en teknisk og moderne kundebase, men ikke først og fremst for å selge biler. Her er fokuset på å gi kundene en opplevelse. Det finnes ikke selgere på området, kun produktspesialister som kan gi detaljert informasjon om de ulike aspektene ved bilene.

«Det er en utfordring av forretningsmodellen til bilbransjen» sier Alexander Hørthe, Head of Polestar Norway. «Det å ha en salgspresset kultur, det å ha klassiske bilforhandlere der du blir møtt av selgere som skal selge deg et produkt, […] vi prøver å gjøre ting litt annerledes».

Alexander Hørthe, Head of Polestar Norway (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Rommet som møter en er en minimalistisk stilstudie i overflater, refleksjoner og lys. Man får en tydelig taktil opplevelse av former, materialer og komponenter – men det er en selv som må oppsøke informasjonen. Bremseklosser og motorblokker er gjemt bak store grå paneler, og det eneste som står på det ekspansive gulvet er selve bilene, samt et bord som viser frem materialer selskapet bruker i sine produkter.

VR og infotainment

Beveger man seg innerst i lokalet finner man en VR-stasjon med et eksepsjonelt imponerende hodesett av typen Varjo VR-1. Dette er teknologi i hovedsak ment for bedrifter – ikke fordi det må utvikles egen programvare eller fordi det er vanskelig i bruk, VR-1 bruker helt vanlige SteamVR-basestasjoner og støtter det aller meste av standarder – problemet er prisen. Hodesettet koster snaue 55 000 kroner i innkjøp, og man forplikter seg også til en såkalt service-avgift på drøye 9000 kroner i året.

Alt ligger til rette for en framifrå VR-demonstrasjon hos Polestar (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Via VR-1 får man innblikk i hvordan Polestar-bilene tar seg ut i pittoreske omgivelser, og her spares det absolutt ikke på kruttet. Varjo-hodesettet har to separate skjermer, et ordinært panel som gir en sidesyn og et som sitter midt i synsfeltet, som skal simulere fovea centrals, den delen av øyet vi ser detaljer med. Midtpanelet er mildt sagt ekstremt. Oppløsningen er på ordinære 1920 x 1080, men siden størrelsen er minuskul får man en pikseltetthet på ekstreme 3000 PPI. Til sammenligning ligger en Apple iPhone 11 Pro på 458 PPI, mens HTC Vive Pro har en tetthet på 615 PPI.

Dette betyr at alt man fokuserer på i VR-verdenen blir ekstremt skarpt. Dette er noe helt annet enn Oculus og Vive-hodesettene hjemme i stua.

I bilene finnes det også et vell av teknologi, mest interessant er nok infotainment-systemet som sitter midtstilt mellom fører- og passasjersetet. I motsetning til Tesla, som bruker et egenutviklet Ubuntu-basert OS, kjører Polestar Android Automotive, en spesialversjon av Android laget nettopp for bruk i bil. Dette gjør at brukergrensesnittet virker gjenkjennelig, og at Google Assistant gjennomgående er integrert.

Infotainmentsystemet i bruk (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

En annen fiffig detalj som skiller seg ut er at man får et SIM-kort som takler datatrafikk med på kjøpet. Eventuelle begrensninger i dette er ikke ferdigstilt per nå, men utgangspunktet er likevel besnærende. Man kan altså bruke hele systemet, som inkluderer blant annet et kartsystem og Spotify, helt uten din egen mobiltelefon og ditt eget dataabonnement.

Vil man kjøpe bilene, så foregår dette fortrinnsvis på nett. Dette samsvarer godt med konseptet som forklart av Hørthe. «Vi satser veldig på å være digitale. Vi har ingen salgspersoner. Vi har ingen selgere», forklarer han. Polestar Space i Oslo er dermed først og fremst et sted man får muligheten til å utføre en rolig og avbalansert vurdering, en informativ møteplass mellom produsent og kunde – om man ikke bare har lyst til å prøvekjøre en av verdens mest avanserte VR-hodesett. Det kan man også gjøre.