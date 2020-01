OnePlus Concept One har «usynlige» kameraer på baksiden

Vi visste allerede at vi kom til å få se OnePlus’ nye konsepttelefon Concept One under CES 2020, og nå vet vi har hva slags partytriks den har – nemlig skjulte kameraer på baksiden.

Den kinesiske produsenten har nå publisert en liten teaser-video på Twitter som vise teknologien i aksjon, i forkant av den store avsløringen som skal komme 7. januar.

Ifølge Wired bruker OnePlus Concept One såkalt elektrokromisk glass, som endrer tilstand basert på elektrisiteten som tilføres. På den måten kan kameraene skjules bak den jevne glassoverflaten, og kun komme til synes når de er i bruk.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctnJanuary 3, 2020